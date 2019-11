Establecen estrategia para detener el outsourcing

El Gobierno federal estableció una estrategia conjunta para detectar violaciones a la ley de empresas conocidas como outsourcing o subcontratación que lo hagan ilegalmente, informó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.

Refirió que en esta estrategia participan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y el IMSS.

Al comparecer ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, Alcalde Luján apuntó que la subcontratación o outsourcing ilegal o abusiva trastoca y tienen que ver con información que poseen estos organismos, al violentar los derechos laborales de quienes contratan.

Señaló que a través de esa estrategia conjunta se realizan inspecciones de coordinación conjunta, mediante denuncias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la STPS establece una cantidad de irregularidades, que se obligan las empresas a revertir o a pagar las consecuencias.

Dijo que entre las irregularidades que se han detectado son trabajadores "informales" dentro de empresas formales, es decir, ni siquiera están con cotizaciones menores; se detectó que a muchos los registran en el IMSS con menos salario para pagar menos impuestos y por fuera les dan la otra parte del sueldo.

"Se han realizado megaopertivos de inspección a empresas con esquemas de subcontratación, en las cuales se han detectado irregularidades, tales como incumplimiento en esquemas de subcontratación, subregistro ante el IMSS, los registran con salarios más bajos, y les pagan por fuera; abuso en esquemas de contratación por contratistas; incumplimiento en el pago de horas extras".

Destacó que todo este modelo de subcontratación ilegal ha permitido eliminar la estabilidad laboral; no pagan el reparto de utilidades, es decir, no tener mecanismo para este pago; y si corren al trabajador no tienen a quién acudir, porque esas empresas son de papel y ni siquiera tienen oficinas.