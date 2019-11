Cumple su último deseo y toma una cerveza con todos sus hijos

Norbert Schemm, un paciente de cáncer de colón etapa 4 cumplió su último deseo antes de morir.

Su nieto compartió la emotiva historia a través de Twitter, donde contó que su abuelo pidió tomar una última cerveza en compañía de todos su hijos.

Durante una hora la familia convivió y platicó en la habitación del hospital en la que estaba internado, donde el hombre les hizo prometer a sus cinco hijos que cuidarían de su madre.

Al día siguiente, Norbert falleció y su última charla quedó guardada en los corazones de toda su familia.

Por medio de la red social algunos internautas compartieron sus historias similares.

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW — Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019

Did the same thing with my Dad in May. Cold beer and a Yankee game. My condolences pic.twitter.com/aNSULc7AT8 — Robert Dorsch (@RichterSupt) November 22, 2019