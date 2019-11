SCJN desestima controversia sobre competencia para asignar slots en AICM

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en torno a la competencia en la asignación de slots -horarios de aterrizaje y despegue- en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En sesión pública, los ministros con voto dividido y falta de consenso en el tema, no entraron al fondo de la controversia sobre el decreto del ejecutivo sobre Reformas al Reglamento de la Ley de Aeropuertos y las Bases Generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos en condiciones de saturación.

Tras un debate de más de dos horas, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa reconocía la atribución del Ejecutivo federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para emitir los actos que fueron impugnados, y que no alcanzó la mayoría calificada, por lo que fue desestimado.

El proyecto defendía las atribuciones constitucionales del Ejecutivo, ya que las recomendaciones que puede hacer la comisión no impiden de modo alguno a dichas autoridades, emitir disposiciones administrativas en la materia de su especialidad técnica ni se restringen sus atribuciones, derivado de una pretendida regulación de la Cofece, pues se trata de ámbitos de competencia material distintos.

La Cofece señaló en su recurso que las medidas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no son viables para eliminar los efectos anticompetitivos en la asignación de slots.

Por ello solicitó a la SCJN que se analice los alcances de la facultad constitucional que le otorgan, de “ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, para eliminar efectos anticompetitivos”.

Durante el debate, el ministro Javier Laynez Potisek reconoció que éste es un problema técnicamente complicado: por un lado se presenta las facultades indiscutibles del Ejecutivo, de reglamentar la ley de aeropuertos y de la secretaría de emitir las bases específicas para la utilización de los espacios en el aeropuerto, –en los distintos aeropuertos-, en este caso concretamente de la Ciudad de México.

Sin embargo, refirió que la Ley Federal de Competencia Económica señala cómo se deben realizar estos procedimientos para evitar barreras a la competencia efectiva dentro de la que se incluye la determinación de un insumo esencial.

Al respecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá advirtió que la complejidad técnica del mercado regular no puede servir como excusa para anular una facultad constitucional que se le otorga a la Cofece.

El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien simpatizaba con el proyecto, dijo que el que haya una recomendación y después se dé alguna norma de carácter general, donde esta recomendación no sea atendida o no se ha explicado por qué no se atiende, no genera una invasión de competencias.

“Pudiera o no generar otro tipo de problema pero no invasión de competencias. Estas normas de carácter general no están invadiendo ni quitándole competencias a la Cofece, se están expidiendo en ejercicio de la autoridad que tiene atribuciones para hacerlo”, subrayó.