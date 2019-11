Reaviva Ebrard debate por vandalismo al Hemiciclo

En el mensaje en Twitter dice:

"Respecto al Hemiciclo solo añadir: soy y he sido siempre feminista. Ahí los hechos hablan por cada cual. Comprendo y comparto. Lo que sostengo es que el vandalismo actúa en contra de la causa en la que creemos. Para avanzar hay que convencer."

Nuevamente su expresión fue criticada en especial por su sentencia final, porque argumentan varios usuarios, cómo va a ser necesario "convencer" para no agreder.

Hoy martes 26 de noviembre, Marcelo Ebrard, compartió una fotografía en su cuenta de Twitter con un mensaje celebrando que el Hemiciclo a Juárez estuviera "sin marca", luego de las manifestaciones de ayer 25 de noviembre en la Ciudad de México por ser el Día Internacional de la No Violencia en Contra de la Mujer.

En agosto del presente año (2019), las autoridades registraron 2 mil 173 homicidios de mujeres.

De ellos al menos 563 fueron reconocidos como feminicidios por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A su vez las cifras de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres va en aumento.

¿Hay que convencerlos de no agredirnos? No pues que feminista eres.

No sabíamos que debíamos convencerlos de no matarnos, violarnos y ensañarse con nosotras.

No, señor... usted no es feminista. No tendríamos que convencerles de que las vidas de las mujeres valen. Ni que hay un problema grave de impunidad hacia la violencia de género. Enfocarse en un monumento y condenar la protesta más no la violencia que la origina es gravísimo.