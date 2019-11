Ibargüengoitia y su humor crítico

Hoy se cumplen 36 años de que Jorge Ibargüengoitia, uno de los más importantes autores contemporáneos de México perdiera la vida en un accidente aéreo. Fue suspendido en el cielo que el genio de este escritor encontró su final, no así, el legado que dejó a través de sus cuentos, novelas, ensayos y obras de teatro.

Ibargüengoitia, fue dramaturgo, narrador, traductor, ensayista, periodista y un experto en retratar las problemáticas de México con una narrativa llena de critica social disfrazada de un característico humor que se volvió sello de sus escritos. Esto a pesar de que el alguna vez mencionó "mi interés nunca ha sido hacer reír a la gente. No creo que la risa sea sana ni interesante, ni que llene ninguna función literario. Lo que a mi me interesa es presentar una visión de la realidad como yo la veo. No me siento comprometido con la risa ni entregado a ella, y no creo siquiera que la risa sea buena".

En la contraportada de su libro "Las muertas" publicado en la primera edición de Lecturas Mexicanas en 1985 se puede leer que Jorge Ibargüengoitia era una persona capaz de considerar que todos los problemas de México se solucionarían si las neverías de Coyoacán (su rumbo) fueran clausuradas y que escribía "Los mexicanos nos distinguimos a veinte metros por la papada y la tendencia a llevar sacos de Tlaxcala".

Cabe mencionar que Ibargüengoitia, se inició en el teatro, más tuvo mayor éxito en la novela, especialmente tras la publicación de "Los relámpagos de agosto", sátira de la novela, las memorias y las gestas de la Revolución.

Como otros escritores modernos, él también creó su geografía particular: un estado llamado Cuévano. "No es necesaria gran sagacidad para identificarlo con su Guanajuato natal. Lo describe en forma inmisericorde, es decir, realista, con los mismo ojos con que veía al país y a su historia", se describe en el libro antes mencionado "Las muertas", compendio que se gestó precisamente gracias a que su intelecto también pudo nadar por el área del periodismo, pues esta novela se centra en un hecho histórico de la crónica roja de México al centrarse en el caso de Las Poquianchis, unas hermanas que fueron el foco de varios diarios al salir a la luz las atrocidades que cometían contramujeres a las que prostituían.

Sobre Jorge, se pueden escribir muchas cosas, y es precisamente este 26 de noviembre, día de su fallecimiento hace 36 años, una oportunidad para retomar su obra y conocer entre sus líneas el México que se vivía en las décadas de los 70´s y los 80´s.

Novelas