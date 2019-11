LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

PUES NO ES CIERTO

Los esquimales viven en iglús, esas simpáticas casitas hechas de hielo que parecen como medias naranjas; Nerón mandó quemar Roma para inspirarse tocando la lira; los camellos llevan agua en sus jorobas para cuando se le ofrezca… Son cosas que todo mundo sabe, ¿no?

Pues fíjese que no, o sea que todos lo sabemos pero no son ciertas. Los esquimales casi nunca viven en iglús. Es más, muchos de ellos se mueren de viejitos sin haber nunca visto "en persona" un iglú. La palabra "iglú" pertenece al lenguaje de los esquimales. El origen de la palabra "esquimal" es incierto, aunque hay una versión que dice que proviene de eskameege, un vocablo aborigen que se refiere "al que come pescado crudo".

Cuando se incendió Roma, Nerón andaba paseando en una villa costera y hasta después se enteró. Las jorobas del camello están llenas pero no de agua sino de grasa y otras sustancias que el animalito necesita para subsistir.

Así hay cosas que damos por ciertas pero ¡para nada! Resultan ser falsas, como cuando se habla de una cigüeña, que no podemos dejar de relacionarla con el tierno nacimiento de los bebés, aún cuando ya sepa uno la verdadera verdad acerca de cómo nacen los chamacos.

De todas maneras, es lógico pensar que la cigüeña en la realidad es una ave muy cuidadosa y cariñosa con sus polluelos, pero no, para nada. Cuando tiene a sus polluelos la méndiga cigüeña madre pone cara de fastidio y ahí les deja la comida para que le llegue el que pueda y la consecuencia es que se la agandayan los cigüeñitos más abusadillos quienes se avorazan sobre el alimento y dejan a sus hermanos más débiles sin comer, cosa que a la madre cigüeña le vale ídem. Finalmente, los cigüeñitos débiles se mueren y la madre desnaturalizada los echa del nido para que se los coman otros pájaros.

¿Ha visto usted alguna vez una estrella fugaz? ¿Sí? Pues no, no puede haberla visto por la sencilla razón de que no existen las estrellas fugaces. Así se les llama a esos cuerpos celestes pero en realidad no son estrellas, son meteoros. Fugaz es algo que se va y desaparece rápidamente y un meteoro es un fenómeno atmosférico.

Otras cosas no son falsedades, pero resultan increíbles o insólitas… Lo insólito es algo raro, sorprendente. Sorprende, por ejemplo, saber que el elefante duerme sólo dos horas, y también que es el único animal que tiene cuatro rodillas. Las mariposas tienen el sentido del gusto en las patas…

¿Serán ciertas o falsas? Quién sabe.

Rodolfo Castellanos: ¿Qué significa poluto?

Poluto quiere decir sucio, manchado, contaminado.

Lo único consistente en el humano es la inconsistencia.