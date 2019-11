Alistan reforma de financiamiento a partidos

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, anticipó que la reforma constitucional al Artículo 41, en materia de financiamiento a partidos, se abordará hasta la siguiente semana en el pleno legislativo.

En rueda de prensa, el legislador morenista informó que se busca "cortar a la mitad el fnanciamiento público a los partidos políticos, con la idea de que pueda aplicarse a partir del ejercicio fiscal 2020".

Asimismo, refirió que entre los pendientes a dictaminar en las seis sesiones (hasta el 12 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario) están la iniciativa de Amnistía y la Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria, que será la nueva institución financiera para el campo.

Respecto al tema de instituciones de crédito, Delgado Carrillo aclaró que "ese no lo vamos a llevar al pleno hasta que no tengamos un acuerdo en la Jucopo de cuál debe ser su tratamiento".

"No queremos que vaya a haber una disputa otra vez; hasta que no tengamos un acuerdo en la Junta no lo vamos a llevar al pleno", dijo al anticipar que en la sesión del martes 26 de noviembre se abordarán dos efemérides: con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el Centenario del fallecimiento del general Felipe Ángeles.

El presidente de la Jucopo en la Cámara baja detalló que también se discutirá un dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, en materia de violencia digital, así como una reforma que presentó el presidente de la Comisión de Pesca, diputado Maximiliano Ruiz Arias.

Mientras que el jueves 28 de noviembre será la declaratoria de constitucionalidad del proyecto de decreto sobre Revocación de Mandato y Consulta Popular, pues "ya hay 17 congresos estatales que declararon su constitucionalidad", mencionó.

Ese mismo día, continuó Mario Delgado, se analizarán un conjunto de dictámenes generados por consenso de los grupos parlamentarios.