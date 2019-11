Video: 'El ladrón más torpe de la red', tropieza tras veces al huir

Fue la página de 'ABC News' la que compartió las cómicas escenas en su cuenta de Twitter.

El suceso ocurrió el pasado 18 de noviembre, pero las imágenes se publicaron poco después para intentar identificar el responsable.

Hasta el momento se desconoce si el delincuente fue capturado.

This bank robber eventually made a getaway in Louisiana—but not before a hedge of bushes almost stopped his escape.



Police are still searching for the suspect, who dropped some of the cash during his fall. https://t.co/VfquCqdnyM pic.twitter.com/AjnRfSgoN1