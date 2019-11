Aerolínea pone una pregunta de seguridad que causa revuelo

La aerolínea JetBlue está causando revuelo con una pregunta de seguridad en su sitio web que pone a las personas en un predicamento: ¿Quién es su hijo favorito?

La pregunta es una de las opciones que aparecen al usuario como filtro de seguridad cuando la persona olvida su contraseña de entrada, detalla el diario Mirror.

Una persona sin embargo, publicó la pregunta en Twitter, añadiendo: "¿Cuál es el nombre de su hijo favorito? JetBlue es brutal por esto”.

Luego de que el tuit llamara la atención en redes sociales, JetBlue respondió: "Dilo. Sabes que tienes uno".

Los internautas también se lo han tomado con humor, contestando cosas como: "Me equivocaría todo el tiempo, mi favorito sería el que no me ha molestado en las últimas 24 horas... eso cambia constantemente", "¿Puede ser el hijo de alguien más? Los míos no son geniales" o "JetBlue nos está poniendo en un escenario de La Decisión de Sophie".

