Rara condición genética hace que sus ojos parezcan brillar

Una rara condición genética hace a las pupilas de este hombre de 44 años parezcan brillar de una forma extraña y hasta aterradora.

El informe fue realizado por médicos de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

Según explican, el paciente, que tiene un historial familiar de glaucoma, registraba una presión intraocular más alta de lo normal, de 21 mmHg, cuando debería ser entre 12 y 20 mmHg.

El sujeto acudió a un oftalmólogo, quien detectó el defecto que provoca una dispersión del pigmento del iris. La condición crea la impresión de que hay un anillo rojo en sus pupilas, lo que ponía en riesgo la vista del hombre.

"Este pigmento se acumula en la malla trabecular del ojo y puede prevenir el drenaje del humor acuoso, lo que conduce a un aumento de la presión intraocular y el posterior daño del nervio óptico, conocido como glaucoma pigmentario", explican los especialistas.

El paciente fue sometido a una trabeculoplastia, tratamiento láser contra el glaucoma, y luego se le recetaron gotas oftálmicas para reducir la presión en los ojos.

DA.