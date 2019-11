'Inconveniente e innecesario', declarar que hay narcoterrorismo, dice Ebrard

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, calificó de inconveniente e innecesario declarar que en México existe narcoterrorismo, como lo solicitó la familia LeBarón.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller mexicano explicó que una declaratoria de este tipo tiene implicaciones jurídicas que podrían dar pie a que Estados Unidos intervenga en la política de seguridad pública de México, lo que no es admisible.

"Consideramos que todos los actos homicidas de cualquier tipo afectan a la sociedad", afirmó.

"No necesitamos calificar a un grupo como narcoterrorista para actuar en conjunto", dijo.

Añadió que en el caso de la familia LeBarón hay avances considerables, pero que no pueden ser dados a conocer porque así se acordó con Estados Unidos como parte de la colaboración de ambos países para investigar el atentado del que fueron víctimas en octubre pasado.

"Impunidad no va a haber, hay un avance considerable pero la familia aún no tiene los resultados por el acuerdo que hay con Estados Unidos para no afectar el curso de las investigaciones", dijo.

Agregó que en México este tipo de grupos no tienen otra clasificación más que de delincuencia organizada.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que México no quiere la injerencia de gobiernos extranjeros.

"No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía extranjera", dijo.

"No somos vende patrias, no vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero", agregó.