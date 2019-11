Para Empezar

Santos Laguna no es un club grande pero ha accedido a su liguilla número 30 en torneos cortos, solamente superado por América (33) y Toluca (32). No es grande pero ha sido el equipo que más goles anotó en un torneo corto por décima ocasión. No es considerado un grande pero desde que irrumpió en primera división es junto con el Toluca quienes más títulos de liga tiene.

Santos Laguna no es grande pero ha sido campeón en los noventas, en los dos miles y en los 2010. No es grande pero al más grande de México lo atiende prácticamente siempre en la liguilla. No es grande pero si en la liguilla se topa con Chivas, Cruz Azul o Pumas, hoy iría definitivamente como amplio favorito. No es grande pero es de los equipos con más títulos, finales y semifinales en los últimos 10 años.

Santos Laguna no es grande pero tiene un estadio e instalaciones propias de nivel mundial, no es grande pero en esas instalaciones se está haciendo prácticamente autosuficiente, produce jugadores, los utiliza y los vende. No es grande pero a sus últimos entrenadores los ha hecho campeones y después los vuelve los DT de moda, terminan dirigiendo clubes más mediáticos y hasta son candidateados para la selección mayor. Santos Laguna no es grande pero festeja muy seguido algún título.

No es grande pero tiene un proyecto de negocio deportivo que cada vez más equipos en México copian. No es grande pero cuando todos pensamos que se ha debilitado y el plantel no dará para mucho, ¡pum! líder del torneo regular. No es grande pero tiene un proyecto de bases sólidas, planeado en cada detalle y funcional en todas sus actividades.

Santos Laguna no es grande pero quizá este torneo vuelva a ser campeón por séptima vez en su joven historia.