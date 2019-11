LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

EL ERROR ERA PENSAR QUE ERAN ERRORES

Frecuentemente me hacen preguntas acerca de alguna palabra, los significados o los orígenes. Por supuesto que en muchas ocasiones no sé la respuesta y en algunos otros sí la sé, pero lo que me he acostumbrado es a siempre investigar antes de dar una respuesta tajante y absoluta. Ya me pasó, cuando me preguntaron si la palabra "veneficio" se escribía así, con ve chica. Ya estaba diciendo yo que "claro que no", pero se me ocurrió ver el diccionario antes y resulta que "veneficio" existe y es un tipo de hechicería y también un aderezo; algo muy diferente a la palabra "beneficio" que ya conocemos muy bien.

Me sucedió algo similar con los vallenatos de la cumbia. Yo sabía de mucho tiempo atrás, que la cría de la ballena es un ballenato, como es el jabato el hijito del jabalí, lebrato el de la liebre y lobato el del lobo, así que no me cabía la menor duda de que ballenato debe escribirse con be grande y cuando veía a los vallenatos, se me revolvía el estómago por lo que consideraba un error del tamaño de una catedral, pero luego me salieron con que los vallenatos son los que nacieron en un valle ¿En cuál valle? Pues en un valle, el que sea y si partimos la palabra vallenatos en valle y en natos, pues resulta que la palabra existe y ya está en el Diccionario de la Real Academia Española.

Vallenato y veneficio son de esas palabras que en principio aparecen como terriblemente mal escritas, pero luego resulta que están bien, aunque tienen un significado diferente al que les atribuíamos.

El soponcio mayor me dio cuando encontré la palabra "haiga" en el Diccionario. La palabra "haiga" existe en nuestro idioma español, pero no como forma del verbo haber sino como un sustantivo que se refiere a un automóvil muy grande y ostentoso.

Una vez me "vacilaron" porque me platicaron de una amiga que cada vez que va al gimnasio a hacer sus ejercicios, se desmaya. Yo me alarmé porque lo entendí así, que la amiga tenía un desvanecimiento cada vez que iba al lugar, pero lo que me decían es que se desmalla -con doble ele-, o sea que al terminar de hacer sus ejercicios se quitaba las mallas o la malla que en el Diccionario viene definida como "vestido de punto muy fino y ajustado al cuerpo que usan en sus actuaciones las artistas, bailarinas, etc."

Así podría seguir con palabras como impar que es un número non y el verbo himpar que es gemir con hipo; ético que es lo que está acorde con la moral y hético que es tísico, enfermo de tisis; fucilar que es resplandecer con una luz vibrante y fusilar que es ejecutar a uno con una carga de fusiles. Y así hay muchos casos más.

Leslie Ramos: "¿cómo se escribe, cayo o callo?"

Pues ambas son correctas, dependiendo del significado que le quiera dar. El callo es una dureza por presión que se forma en la piel, generalmente en los pies y manos. Los cayos son pequeñas islas en los que generalmente no viven seres humanos por su reducido tamaño y porque no tienen fuentes donde se pueda obtener agua potable.

Es un error creer que uno está rodeado de tontos… aunque lo esté.