Llama Iglesia católica a orar por gobernantes

La iglesia católica llamó a todos los fieles mexicanos a orar por Latinoamérica y por sus gobernantes "parece que la región está necesitada siempre de mucho más para resolver sus dilemas y conflictos y poder esclarecer su rumbo".

A través del editorial "Hagamos oración por América latina", la arquidiócesis que encabeza el arzobispo Carlos Aguiar Retes señaló; "sí, urge que sigamos orando por nuestros pueblos, por todos los gobernantes, por las diversas instituciones y organismos que buscan el bien y la paz, y por las personas comunes, que deben construir patrias terrenas merecedoras de la Patria sin fin".

El artículo publicado en el semanario Desde la fe, invitó a todos los católicos que habitan Latinoamérica a elevar una oración por todo el continente, puesto que no solo nos une la lengua, religión o mestizaje, "sino que parece que también compartimos una experiencia socio - política que no deja de ser a veces convulsa. Y no han bastado ni la llegada del siglo XIX con sus procesos independentistas, ni el siglo XX con las revoluciones sociales, ni el siglo XXI con globalizaciones e innovaciones de todo tipo".

Agregó que las noticias que surgen desde diversas regiones del continente "generan incertidumbre y preocupación: ni fórmulas económicas distintas, ni liderazgos políticos de diverso signo, ni valoración de las culturas, ni el esfuerzo de organizaciones sociales o religiosas logran dar con los resultados que todos anhelamos".

En este sentido, la Arquidiócesis de México expuso que existe un factor común y constante que une al ser humano, al rico y al pobre, al que vive en el campo o la ciudad y se trata de la oración.