Es bueno saberlo

Acertijo de lógica: 6+3=39. 9+1=810. 7+5=212. 6+5=111. 7+3=? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: en la mesa me ponen y sobre mí, todos comen. ¿Qué es? Pregunta: ¿Qué es decimal? ¿De quién se trata? Desarrollador mexicano de Software libre, creador del proyecto Gnome junto a Federico Mena y creador del Midnigth Comander, Gnumeric y Mono. ¿Qué es?

CONOCIMIENTOS: Las Papas Fritas. Se dice que se originaron en Bélgica a fines del siglo XVIII. En las personas de bajo nivel económico que vivían en Namur, Dinant y Andenne, cuando los grupos de pescadores no los conseguían porque el río se congelaba, éstas familias cortaban patatas imitando la forma de los pequeños peces y los freían a orillas del Río Mosa en el mismo aceite o grasa como cuando los pescaban. También los franceses reclaman el origen del plato con ayuda del pueblo norteamericano, ya que los soldados que llegaron a Bélgica lo llamaron French Fries (papas a la francesa), que era el idioma que hablaban en Bélgica, no a la localidad del platillo. Los franceses incluyen el platillo como parte de su cultura nacional.

LOS LEONES: En cumplimiento a los Estatutos los Jefes de Zona 9 y 10 Jesús M. Núñez Quiroga y Santos Rafael García Ibarra convocaron a la 2ª. Junta del Consejo Consultivo del Gobernador, para el día 8 de noviembre en la Cueva del Club de Leones de Gómez Palacio, A. C. donde fungió como Maestro de Ceremonias el C. L. Zacarías Espino Andrade iniciando con la lectura del Orden del Día que fue aprobada por todos los presentes.

Ante la presencia de la Reina del Club Ximena I, se efectuó la presentación del Presídium conformada por el PDG Carlos Reséndez Rodríguez; el Primer Vice Gobernador del Distrito B2 Víctor Manuel Carrillo Montoya; Rubén Vázquez, Jefe de Región; Santos Rafael García Ibarra, Jefe de Zona 10; Jesús M. Núñez Quiroga, Jefe de Zona 9; José María Sánchez Castellanos, Presidente Anfitrión; Hortensia Landeros García, Presidente de Lerdo y García Torres de Torreón, A. C.

Después de cumplir con el Protocolo Leonistico de los Honores a nuestros Símbolos Patrios. Bandera, Juramento e Himno Nacional, la lectura del Código de Ética, Objetivos del Leonismo, Minuto de Silencio, Oración de la Dama Leona, Acta de la Primera Junta de Gabinete y su aprobación, Cesión de los Atributos de Mando a la Máxima Autoridad, la Instrucción Leonística estuvo a cargo del C. L. Job Delgado, de Rodeo, Dgo. con el Tema de Aumento y Retención de Socios, comentando de los Clubes Filiales que pueden ser formados con 5 socios, relacionados con el ejercicio de su profesión, como médicos, deportistas, etc., lo importante es que les guste el servicio.

Enseguida los Clubes de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, A. C. presentaron sus Informes de actividades Leonísticas, financieras, membresía, servicios, así como los programas internacionales, distritales y locales, así como las campañas de salud y apoyos diversos en sus comunidades con independencia de las donaciones de dólares a LCIF.

Muy interesante estuvo la participación del C. L. Marco Antonio Arreola Delgado explicándola forma de darse de alta en la Página Internacional, donde los funcionarios de los clubes están obligados a descargar sus informes para que puedan ser globalizados con los demás clubes, así como la página de servicios, donde cualquier socio puede reportar los apoyos individuales que también serán tomados en cuenta para el club a que pertenecen contabilizando todas las acciones y enviar fotos como constancia del servicio, proporcionando su número de Tel. 618 804 78 62 para cualquier tipo de asesoría.

Carlos Reséndez agradeció el apoyo del C. L. Job Delgado y el traslado desde Rodeo, no obstante que su club ya pertenece a otra área y lamentó la poca comunicación y asistencia con los C. L. Horacio Gerardo Pedraza González, Presidente del Consejo de Gobernadores y Carlos Beck Sandoval del club de Lerdo, recientemente fallecidos. Víctor Manuel Carrillo, agradeció la presencia de los clubes y la Reina, señalando que todos estamos obligados y que solo el 50% cumplió con sus informes. El C. L. Rubén Vázquez, manifestó que faltan puntos por tocar, que nada más hay 2 clubes regulares, que los líderes están fallando, que faltaron 4 clubes y que hay 4 socios internados por salud delicada. La 3ª. Junta de COCOGO será en el Club de Lerdo quedando pendiente la fecha por confirmar.

Entretenimiento: La respuesta del acertijo de lógica es: 410. Si 6-3=3 y 6+3=9 = 3 y 9=39. 9-1=8 y 9+1=10 =8 y 10= 810. 7-5=2 y 7+5=12 = 2 y 12=212. 6-5=1 y 6+5=11 = 1 y 11= 111. Entonces 7-3=4 y 7+3=10 = 4 y 10=410. ¿Sencillo no? Adivinanza: El Plato. Pregunta: Pronunciar equivocadamente. Se trata de: Miguel de Icaza. Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected]

¡Hasta la próxima!

"Nosotros servimos".