Brasil obtiene su título 19 de Copa Libertadores con Flamengo

Brasil alcanzó este sábado su título 19 de la Copa Libertadores gracias al triunfo del Flamengo sobre el River Plate por 2-1, que le significó al equipo que dirige Jorge Jesus su segunda corona en el torneo continental, tras la alcanzada en 1981.

Con el triunfo del Mengao este sábado ante el River Plate en la final a partido único en Lima, Brasil es el segundo país que más ha ganado la Copa Libertadores con 19, tras Argentina que lidera con 25 trofeos esta clasificación.

Es la primera vez que el portugués Jorge Jesus obtiene la Copa Libertadores de América y lo hizo con el Flamengo, el club más popular de Brasil que estaba sediento de este título después de 38 años de haber ganado su primer campeonato continental.

Flamengo revivió en la final en el estadio Monumental de Lima con una remontada inolvidable.

River se fue arriba con gol del colombiano Rafael Borré en el minuto 14, pero Gabriel Barbosa, 'Gabigol', anotó un doblete que sentenció el encuentro a los 89 y 92 minutos.

Los otros campeonatos alcanzados por equipos brasileños los han conquistado Sao Paulo (3), Santos (3), Gremio (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Palmeiras (1), Flamengo (1), Vasco da Gama (1), Corinthians (1) y Atlético Mineiro (1).

Argentina lidera la clasificación por país con 25 títulos gracias a los obtenidos por el Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1).

En el tercer lugar de la lista aparece Uruguay con ocho campeonatos, que han ganado solamente dos equipos: Peñarol (5) y Nacional (3).

El podio de la Copa Libertadores también ha sido ocupado por equipos de Colombia, que celebró con Atlético Nacional en 1989 y 2016 y con el Once Caldas en 2004; Paraguay reinó con Olimpia en 1979, 1990 y 2002; Chile la ganó con Colo Colo en 1991 y Ecuador con Liga de Quito en 2008.

- Palmarés de campeones: AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN 1960 Peñarol (URU) Olimpia (PAR) 1961 Peñarol (URU) Palmeiras (BRA) 1962 Santos (BRA) Peñarol (URU) 1963 Santos (BRA) Boca Juniors (ARG) 1964 Independiente (ARG) Nacional (URU) 1965 Independiente (ARG) Peñarol (URU) 1966 Peñarol (URU) River Plate (ARG) 1967 Racing Club (ARG) Nacional (URU) 1968 Estudiantes de LP (ARG) Palmeiras (BRA) 1969 Estudiantes de LP (ARG) Nacional (URU) 1970 Estudiantes de LP (ARG) Peñarol (URU) 1971 Nacional (URU) Estudiantes de LP (ARG) 1972 Independiente (ARG) Universitario (PER) 1973 Independiente (ARG) Colo Colo (CHI) 1974 Independiente (ARG) Sao Paulo FC (BRA) 1975 Independiente (ARG) Unión Española (CHI) 1976 Cruzeiro (BRA) River Plate (ARG) 1977 Boca Juniors (ARG) Cruzeiro (BRA) 1978 Boca Juniors (ARG) Deportivo Cali (COL) 1979 Olimpia (PAR) Boca Juniors (ARG) 1980 Nacional (URU) Internacional (BRA) 1981 Flamengo (BRA) Cobreloa (CHI) 1982 Peñarol (URU) Cobreloa (CHI) 1983 Gremio (BRA) Peñarol (URU) 1984 Independiente (ARG) Gremio (BRA) 1985 Argentinos Juniors (ARG) América (COL) 1986 River Plate (ARG) América (COL) 1987 Peñarol (URU) América (COL) 1988 Nacional (URU) Newell's Old Boys (ARG) 1989 Atlético Nacional (COL) Olimpia (PAR) 1990 Olimpia (PAR) Barcelona SC (ECU) 1991 Colo Colo (CHI) Olimpia (PAR) 1992 Sao Paulo (BRA) Newell's Old Boys (ARG) 1993 Sao Paulo (BRA) Universidad Católica (CHI) 1994 Vélez Sarsfield (ARG) Sao Paulo FC (BRA) 1995 Gremio (BRA) Atlético Nacional (COL) 1996 River Plate (ARG) América (COL) 1997 Cruzeiro (BRA) Sporting Cristal (PER) 1998 Vasco da Gama (BRA) Barcelona (ECU) 1999 Palmeiras (BRA) Deportivo Cali (COL) 2000 Boca Juniors (ARG) Palmeiras (BRA) 2001 Boca Juniors (ARG) Cruz Azul (MEX) 2002 Olimpia (PAR) Sao Caetano (BRA) 2003 Boca Juniors (ARG) Santos FC (BRA) 2004 Once Caldas (COL) Boca Juniors (ARG) 2005 Sao Paulo (BRA) Atlético Paranaense (BRA) 2006 Internacional (BRA) Sao Paulo FC (BRA) 2007 Boca Juniors (ARG) Gremio (BRA) 2008 Liga de Quito (ECU) Fluminense (BRA) 2009 Estudiantes LP (ARG) Cruzeiro (BRA) 2010 Internacional (BRA) Chivas de Guadalajara (MEX) 2011 Santos (BRA) Peñarol (URU) 2012 Corinthians (BRA) Boca Juniors (ARG) 2013 Atlético Mineiro (BRA) Olimpia (PAR) 2014 San Lorenzo (ARG) Nacional (PAR) 2015 River Plate (ARG) Tigres (MEX) 2016 Atlético Nacional (COL) I del Valle (ECU) 2017 Gremio (BRA) Lanús (ARG) 2018 River Plate (ARG) Boca Juniors (ARG) 2019 Flamengo (BRA) River Plate (ARG).