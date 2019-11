VIDEO: Mujer rescata a un koala de los incendios en Australia

Según se aprecia en el video, primero el pequeño animal cruza la calle intentando buscar un refugio del fuego, sin embargo, la mayoría de los árboles a donde podría trepar se encuentran envueltos en llamas.

Afortunadamente apareció una mujer a su rescate, quien con ayuda de su blusa lo tomó en brazos para ponerlo en un lugar seguro, darle de beber agua y rociarle el liquido en su cuerpo con la intención de calmar un poco sus heridas, mientras el koala gemía de dolor.

De acuerdo a la información proporcionada por diversos medios internacionales, especialistas estiman que al menos mil ejemplares de marsupiales que habitan la región este de Australia, han perdido la vida a causa de los incendios forestales.

KOALA RESCUE - A woman rescued a koala caught in the middle of a fire in Australia Tues. The woman used her shirt to wrap the badly burned animal. She also offered it water from a bottle. The woman said she was going to bring the koala to a hospital. https://t.co/bHFSwmU7Nh pic.twitter.com/Sz4OSTSdNJ