La perrita que se volvió viral en Twitter por 'enamorarse' de su cono

Según comenta la mujer que en la red social se hace llamar 'Dream Ghoul', a su perrita 'Lemon' le colocaron un collar Isabelino, después de que la esterilizaran y sufriera una lesión en una de sus patas, por lo que tuvo que permanecer con él por tres semanas.

Sin embargo cuando finalmente se lo retiraron al recuperarse, ella se lo volvió a poner.

so my puppy got spayed and then she had a foot injury the day she got her cone off, so she’s been in the cone for like almost 3 weeks. we finally took it off and turns out... she loves the cone. it is her best friend. she put it back on herself. i’m- pic.twitter.com/dcP9ULm6OA