En los medios

La Plaza de toros Torreón cumple este lunes 85 años de vida, el sueño lagunero de tener un escenario de lujo en los pujantes años de inicios de nuestra ciudad se cristalizó en un día fresco y soleado según relatan las crónicas del magno evento que atrajo a aficionados y visitantes de ciudades y poblaciones cercanas, el aforo entre sus tendidos y palcos probado por el Ing. Lumbreras de 6, 000 espectadores fue insuficiente para albergar a los osados visitantes ubicada en plenos arenales de nuestra ciudad, hoy la prohibición de la fiesta en nuestro estado margina a una vida lejana al esplendor a esta construcción icónica en nuestra Comarca, por ella desfilaron las más grandes figuras de la tauromaquia incluidos los nombres de los nacionales Fermín Espinoza “Armillita” quien estuvo en el cartel inaugural, Lorenzo Garza, Silverio Pérez, Carlos Arruza, Luis Procuna, Luis Castro “El Soldado”, Joselito Huerta, Eloy Cavazos, Mariano Ramos, Antonio Lomelín, Miguel Espinoza “Armillita” fue marco de la alternativa de Curro Rivera y el esplendor del mandón de la torería Manolo Martínez.

También ha visto a los nuestros Ricardo Castro, Valente Arellano, José Luis Orozco, Arturo Gilio, Jorge Mata, Mario Mora, Germán Vielma y a grandes de todos los tiempos como Manuel Rodríguez “Manolete”, Paquirri, Manzanares, El Niño de la Capea, a Julián López “El Juli” desde novillero, Pablo Hermoso de Mendoza y Diego Ventura ¡larga vida al Coso de la Moderna!

La corrida de la semana pasada en la querida Plaza Alberto Balderas tuvo una buena respuesta por parte de los aficionados que se retrataron en la taquilla logrando una buena entrada, hubo buen ambiente tanto antes como después de la corrida con ricos alimentos y buena música, el ambiente se prolongó al término de la corrida y que pena que en el ruedo las cosas no se dieron como hubiésemos querido, Juan Fernando mostró oficio ante los ejemplares de Golondrinas, para Andy Cartagena las cosas no rodaron y tuvo que abreviar en su primer ejemplar tras colocar uno de los rejones de castigo que seguramente afectaron partes vitales. Aun así en el segundo de su lote tuvo buenos momentos, nos queda esperar para ver si tendremos algún festejo antes de terminar el año y en la tradicional fecha de año nuevo. Muchos aficionados esperaban algún toro de reserva lo que no es de obligación en algunas plazas de acuerdo a la categoría en la que están clasificadas, esta se da por diferentes cuestiones que cubiertas dan algunas canonjías.

Y que tarde la de Arturo Saldívar en la tercera de temporada de la Plaza México, bordó el toreo en faenas a toros de La Estancia que serán recordadas por la afición y que en su segundo se malogró por el estoque lo que hubiera sido estupendo para el Matador que sueña con un triunfo de Puerta Grande para todo Matador. Esperamos que el día de mañana se den las cosas para Juan Pablo Sánchez, Diego Silveti y Ginés Marín con los de Fernando de la Mora que sustituyen a Villa Carmela.

El ingenio siempre presente de los aficionados salva en más de una ocasión del tedio o de la intrascendencia de una tarde, allá en los años dorados en los que la Diva del cine mexicano María Félix aparecía en los tendidos se desataban todo tipo de comentarios, en alguna ocasión las cosas no se dieron en el ruedo pues el ganado no daba, así el grito ingenioso salvó del tedio al descubrir a María en su barrera fue “María regala uno de tu ganadería” aludiendo a la supuesta “cornamenta” de su acompañante en turno.

Un día como hoy de 1947 se inaugura El Toreo de Cuatro Caminos, en el cartel Lorenzo Garza, bisabuelo del matador de toros Lorenzo Garza Gaona que pide la oportunidad de confirmar su alternativa en la Plaza México con una huelga de hambre, Luis Castro “El Soldado” y la alternativa de Jorge Ameraya Medina que tomó la alternativa con el toro “Salinero” de San Mateo, el primero en salir al ruedo, cabe recordar que esta Plaza ya inexistente nunca pudo ser terminada por diversos motivos.

Esta inauguración se da posterior a la de la Plaza de toros Torreón, hoy Valente Arellano que el próximo lunes cumplirá 85 años de haber sido estrenada con el Maestro Fermín Espinoza “Armillita” y Francisco “Curro” Caro en el cartel y astados de la legendaria ganadería de San Mateo, décadas de gloria y hermosos recuerdos de tiempos que no volverán pero que han quedado impresos en la memoria de quienes tuvimos el gusto de asistir en tantas ocasiones a sus tendidos. Esperamos el regreso de la fiesta en nuestro Estado y que nuestra gente disfrute de su afición.

Y el día de ayer 22 de noviembre se cumplieron 67 años de la confirmación de alternativa en la Plaza México de uno de los más grandes toreros de todos los tiempos Antonio Chenel “Antoñete” de padrino Manuel Capetillo y de testigo Juan Silveti hijo, el toro de la confirmación “Cómico” de San Mateo, inolvidable el Maestro a quien siempre admiré en el ruedo y luego en sus comentarios en las narraciones. ¡Hasta la próxima!