AMLO, año 1: Semarnat y el fracking en México

El lunes 25 de noviembre, una semana antes de que se cumpla el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Alianza Mexicana contra el Fracking realizarán el foro "El fracking en México. Fantasía o realidad", con el objetivo de conocer el estado actual del fracking en México y sus impactos en las comunidades locales donde se lleva a cabo.

Abrirá la sesión -según un programa preliminar al que todavía le harían cambios de último momento- el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, quien dará la bienvenida y encuadrará el foro.

El encuentro, que tendrá duración de cinco horas, de nueve de la mañana a dos de la tarde, se desarrollará en el piso 3 del edificio matriz de la Semarnat, ubicado en Ejército Nacional 225, colonia Anáhuac, de la Ciudad de México.

Un representante de la Semarnat moderará las cuatro participaciones iniciales, "Fracking en México".

Primer ponente será el ingeniero de campo y geógrafo Roberto Ochandio, con el tema "El fracking y sus impactos".

En seguida, la integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, Aroa de la Fuente López, disertará acerca de "¿Por qué se requiere prohibir el fracking en México?".

Para la tercera intervención, se ha previsto que el Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), aborde los tópicos del "Estado actual del fracking en México. ¿Quién, cuánto y desde cuándo se hace en México?".

Cerrará la primera ronda de participaciones el biólogo Antonio Hernández, procedente de Nuevo León, con el tema "Los impactos de la exploración de recursos no convencionales en Nuevo León".

Más allá del fracking y de los combustibles fósiles, es el título del segundo bloque de ponencias, también moderado por un representante de la Semarnat.

Kjell Kühne, del Leave it in the Ground Initiative (LINGO), desarrollará el tema de "Cambio climático y combustibles fósiles en México".

Alejandra Jiménez, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totonacapan (Corason), disertará acerca de "Los impactos de la extracción en el proyecto de Aceite Terciario del Golfo".

Sujeto a cambios de último momento, se prevé que el Subsecretario de Planeación y Transición Energética, Alberto Montoya Martín del Campo, explique "Cómo se dirige México a la transición energética".

En seguida, Jan Jarab, actual Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hablará de "Estándares de Derechos Humanos y recomendaciones internacionales en contextos de actividades económicas y proyectos de desarrollo".

Finalmente, la Coordinadora Temática de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario del Partido Morena, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, abordará la temática de "Trabajo legislativo para prohibir el fracking".

En la clausura, la Alianza Mexicana contra el Fracking hará una síntesis. Y las palabras finales, con los principales hallazgos del foro, estarán a cargo del titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo.

Esta será la primera reunión pública de la Semarnat y la Alianza Mexicana contra el Fracking durante el Gobierno de López Obrador.

Cinco meses atrás, el 11 de junio, la alianza envió su primera carta al entonces recién nombrado titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, en la que le solicitó una reunión de trabajo para detallar las preocupaciones sobre el uso de la fractura hidráulica en México y conocer su perspectiva acerca de esta problemática.

Le recordaron la promesa del Presidente de que no se realizará fracking en el país; sin embargo -dijeron- "se requiere la prohibición de la técnica en nuestro marco legislativo a nivel federal para poder garantizar que efectivamente no se realice más fractura hidráulica en México".

La semana anterior al foro, ya en noviembre, esta alianza reforzó su exigencia de #CeroPesosAlFracking en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el cual contempló destinar 10 mil 837 millones de pesos a actividades de fracking "con alto impacto sobre nuestra salud y el medio ambiente".

El viernes 22, Claudia Campero, de la coordinación nacional de la alianza antifracking, publicó en su cuenta de Twitter: "El lunes estaremos en Semarnat hablando de la situación del fracking en México, sus impactos y por qué ésta batalla sigue vigente. #ProhibanFrackingYa".

@kardenche