VIRAL: El reencuentro de una madre con su hija que fue secuestrada hace 10 años

En 2009 Kadisha Montanez, fue separada de su hija de entonces 5 años, después de que su padre se la llevara de los Estados Unidos, tiempo en el que además la mujer se encontraba detenida en la cárcel. Según recogen medios internacionales.

Una década después de no saber nada de la niña, este año Montanez vio una luz de esperanza gracias a un mensaje de Facebook en el que aseguraban que la pequeña se encontraba en un orfanato de Nicaragua desde hace unos años.

"Puede ser una coincidencia o la provincia de Dios. Dígame, ¿es posible que sea su hija?", decía el mensaje.

Pese a que en un principio se mostró incrédula, Kadisha se puso en contacto con la persona que le envío el 'inbox', quien le dio más datos de la niña que le ayudaron a saber que era su hija, Cinthya.

Fue así que la mujer viajó desde Georgia, EU, hasta Nicaragua para poder reencontrarse con la niña de ahora 15 años, protagonizando un conmovedor momento.

Según comentó Cinthya, su padre le había dicho que su mamá la había abandonado, mientras que la madre de su madrastra la había llevado al orfanato donde las monjas del lugar la ayudaron a reunirse con Kadisha.

El video compartido en la red muestra el momento en que Cinthya es llevada por una de las monjas en una camioneta hasta donde se encuentra su madre.

TEARFUL REUNION: Mother of three Kadisha Montanez went ten years without seeing her daughter. Here is the beautiful moment they reunited. 15-year-old Cinthya jumped out of the car to embrace her mom after living in an orphanage in Nicaragua.@FOX5Atlanta pic.twitter.com/aNpaICWYXA