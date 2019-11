Médico succionó la orina de un pasajero de avión para salvar su vida

Según recogen medios internacionales, los sucesos ocurrieron recientemente en el vuelo CZ3009 de la aerolínea China Southern Airways, con destino a Nueva York, EU, saliendo desde China. Sin embargo, cerca de la 1 de la madrugada, uno de los pasajeros comenzó a sentirse mal por lo que fue auxiliado por personal del avión que solicitaron la ayuda de algún médico que estuviera abordo.

El doctor Zhang Hong, jefe de cirugía vascular del Primer Hospital Afiliado de la Universidad de la ciudad de Jinan, se ofreció para ayudar al hombre, encontrando inmediatamente la causa de su dolor.

El hombre tenía el estómago completamente hinchado, pues lo que ocurría es que tenía la vejiga llena de orina debido a una obstrucción en ésta que le impedía evacuar.

Familiares del afectado comentaron al doctor que éste tiene antecedentes de agrandamiento de próstata.

"Cuando vi que el hombre ya no podía soportar el dolor, mi único pensamiento fue cómo sacar la orina de su vejiga", comentó Zhang a medios locales chinos, agregando que el sujeto corría peligro pues su vejiga podía reventarse por la acumulación del liquido.

Finalmente y a falta de recursos, Hong se valió de un catéter de tubo de plástico, cinta adhesiva, un popote y una jeringa, además de la ayuda de su compañero cirujano Xiao Zhanxiang, para extraer la orina del cuerpo del hombre.

Sin embargo, la aguja de la jeringa era bastante delgada por lo que no le ayudó mucho, razón por la que no vio otra solución que succionar la orina él mismo con su boca.

Fue así que por 37 minutos el médico chupo el liquido que después vaciaba en una botella de vino, hasta evacuar completamente la vejiga de su paciente.

Testigos grabaron en video la hazaña del médico, la cual fue compartida en redes sociales consiguiendo millones de reproducciones además de la admiración del público por la entrega a su profesión.

Respect! A #doctor on a flight from Guangzhou to New York uses a makeshift device to suck urine out of an old man’s body when the man is found to be in danger of breaking his #bladder due to inability to urinate. 2 doctors on board help solve the crisis. https://t.co/zQwXU2mOqJ pic.twitter.com/hZJPVXeaqw