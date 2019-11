Tormenta de polvo deja a Australia anaranjada

El 21 de noviembre la tormenta de polvo registró vientos de hasta 40 kilómetros por hora, mientras la temperatura llegó casi los 40 grados centígrados.

Y si bien el paisaje es hipnótico, la realidad es extrema para los habitantes, que en segundos se vieron cubiertos por polvo que redujo increíblemente la visibilidad y los obligó a resguardarse donde pudieran, ya que el aire se tornó asfixiante, detalla el sitio Gizmodo.

Tormentas así, que suceden cuando las altas temperaturas chocan con el aire seco, se vuelven cada vez más frecuentes en la zona, lo que también preocupa a las autoridades.

DA.

