Finge pedir una pizza para en realidad llamar a la policía

Una joven ayudó a su madre que estaba siendo agredida por su pareja llamando a la policía mientras fingía que pedía por teléfono una pizza.

La escena de violencia doméstica sucedió el pasado 13 de noviembre en la ciudad de Oregón, Ohio, Estados Unidos. La hija de la mujer que estaba siendo golpeada fingía que pedía una pizza, para no alertar al agresor, cuando en realidad estaba llamando a la policía por ayuda.

De acuerdo con la cadena ABC, el despachador que recibió la llamada, Tim Teneyck, entendió la situación tras un par de preguntas y buscó indagar el estado de la situación, hablando como si fuera un empleado de restaurante.

"¿El otro tipo sigue ahí?", preguntó Teneyck, a lo que le respondieron: "Sí, necesito una pizza grande". A la pregunta sobre si necesitaba ayuda médica, la joven dijo: "No. Con pepperoni".

Teneyck señala que el caso es inusual y confesó que todo salió bien gracias a la intuición. "Lo ves en Facebook, pero no es algo para lo que nadie haya sido entrenado. Nos entrenan para escuchar. […] Otros despachadores con los que he hablado no se habrían dado cuenta de eso. Me lo han dicho", comenta Teneyck.

Según el diario local The Blade, el agresor, Simon López, de 56 años, está detenido y se enfrenta a cargos por un delito de violencia doméstica.

DA.