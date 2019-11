Llegó el viernes por fin y aquí está el Saque de Meta, donde esta semana hablaremos sobre el cierre con la última jornada, donde el próximo domingo quedará definida la “fiesta grande” del futbol mexicano, donde Santos Laguna aparece como gran candidato al título.

Los Guerreros se meterán a la Liguilla del Apertura 2019 como líderes absolutos del torneo, pudiendo cerrar rosando los 40 puntos, en caso de conseguir una victoria el próximo domingo ante los Diablos Rojos del Toluca, en el Estadio Nemesio Díez.

Los “choriceros” vienen de una sacudida en el parón por la fecha FIFA, donde fue despedido como entrenador el argentino Ricardo La Volpe y días después se anunció el regreso de José Manuel de la Torre al timón, quien regresa al club luego de casi 10 años de su última aventura previa a tomar el Tri en 2010.

A nivel nacional se sigue minimizando el juego de Santos y sólo algunos lo ubican como el favorito en la Liguilla, lo que se debe entender es que no es favorito por sus casi 40 puntos, sino que es favorito por el estilo de juego que les ha impregnado el estratega Guillermo Almada, que se notó desde el primer mes de torneo, con algunos vaivenes pero finalmente se logró entender lo que se pretendía, empezando por esa forma de presionar y de recuperar el balón en unidad, con un desgaste parejo para todos, corriendo y luchando por todas las pelotas. Esta es la carta fuerte de los Guerreros su futbol mostrado, así como el bastión que es el Estadio Corona donde no se llevó ningún descalabro, sumando 8 victorias y un empate. Para Santos la importancia del partido de este domingo está en mantener el ritmo, enfocarse y no perder la concentración, porque al momento son el mejor en la general pero recordemos que en la Liguilla también tiene mucho que ver como se encuentran los equipos anímicamente, si vienen enrachados, si entraron con el revulsivo de que pueden con todo. Es ahí donde el equipo albiverde debe centrarse en su trabajo de todo el torneo y tomarlo como un partido como todos, con el mismo compromiso de ir por la victoria, sin preocuparse de quien vendrá en los cuartos de final.

De acuerdo a las combinaciones que se pudieran dar en esta última jornada, los rivales de los Guerreros en Liguilla podrían ser Rayados, que tiene el boleto en sus manos y lo tiene más a modo al enfrentarse al Atlas; los Xolos y Pumas lo tienen más complicado, Tijuana se mide hoy ante León, mientras que los universitarios visitan a Pachuca mañana, ambos con la necesidad de una victoria y derrota del Monterrey, para mantener encendida la esperanza. Chivas necesita 100 milagros para clasificar pero matemáticamente podría hacerlo, empezando por golear a Veracruz con combinaciones de derrotas o empates de Tijuana y Rayados, así como un empate entre Pumas y Tuzos, demasiado complicado pero todo puede pasar mientras matemáticamente haya posibilidad.

Para mi la tabla no se mueve en rival para Santos, Rayados le pegará sin problemas a los Rojinegros y tendremos en cuartos de final partidazo entre Guerreros y Rayados, y por que no, si se acomoda a Tigres en semifinales para que sepa más el camino a la copa, para finalmente levantarla frente al América en la final, se vale soñar y este equipo nos da para eso.

Así llegamos al final de este Saque de Meta, espero sus comentarios vía Twitter en @Hiram_07 o directo en mi correo electrónico, que tengan un excelente fin de semana.