CNDH aplicará la Austeridad Republicana

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ofreció su primera conferencia de prensa como titular del organismo autónomo. En el evento, la defensora dio a conocer su proyecto de reforma para esta institución, el cual está basado en la austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador.

La exintegrante del Comité ¡Eureka! compartió 20 estrategias que implementará para ahorrar hasta 30% del gasto actual. La medida que más llamó la atención conlleva que ningún funcionario de la CNDH pueda ganar más que el Presidente de la República; ésta es la misma propuesta que el anterior ombudsman, Luis Raúl González Pérez, impugnó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que era violatoria de los derechos humanos.

"Empezamos asumiendo la austeridad como un acto de congruencia con los principios y de solidaridad con la población más vulnerable, y porque considero que, en un país como México, el rezago social reclama un ejercicio responsable de los recursos públicos", aseguró Piedra Ibarra, quien apareció ante los medios de comunicación con la imagen de su hermano desaparecido durante la Guerra Sucia.

Aseveró que su administración iniciará una revisión de contratos de prestación de servicios y renta de equipos para cancelar aquellos que se hayan otorgado mediante "el influyentismo y la corrupción".

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también aprovechó para desmarcarse de cualquier acusación de fraude, así como de haber engañado al Senado de la República por no decir que era consejera de Morena cuando se inscribió al proceso de selección de la comisión.

"No he mentido. He cumplido con los requisitos que la ley exigía para aspirar al cargo que ocupo. Mi elección fue absolutamente legal y con la ley en la mano defenderé a las víctimas", sentenció la titular de la CNDH, quien después de estas palabras poco dijo sobre los señalamientos que se le hacen.

Posterior a estos dichos, se enfocó en exponer su programa de trabajo y dejó en claro que aplicará la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para reducir los sueldos que superen al del Presidente.

De igual forma, indicó que revisará el gasto de operación, así como la plantilla de empleados de confianza para eliminar el "burocratismo", además de suspender la contratación de personal eventual y por honorarios; sin embargo, esta medida no afectará a los trabajadores de base.

"Se tendrá total transparencia tanto en la incorporación de nuevos servidores públicos como en las indemnizaciones laborales de aquellos que sean separados de sus cargos, empleos o comisiones", aclaró.

Piedra Ibarra agregó que la CNDH no buscará más recursos económicos más allá de los que le fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, sino que optimizará el dinero que ya se tiene. Una forma de hacerlo será eliminando los gastos de comidas para el ombudsperson, gastos de representación y cualquier tipo de bono, apoyo o estímulo para los empleados.

Asimismo, advirtió que se eliminarán los viáticos al mínimo a fin de mantener sólo aquellos que sean necesarios para realizar actividades en el interior del país. "No se harán viajes al extranjero, salvo casos verdaderamente justificados, y la partida se reducirá al mínimo", añadió.