Las palabras tienen palabra

El asunto de que se trata me importa muy poco o de plano me importa nada. Eso es lo que quiere decir la frase: "me importa un pito". Entonces de la expresión podemos concluir que el pito tiene un valor insignificante. ¿Será? Pues depende del pito al que nos estemos refiriendo.

Originalmente un pito es un instrumento pequeño que produce un sonido agudo cuando se sopla en él. Esa es la definición más antigua pero ahora, un pito puede ser un silbato y ya con ese concepto la palabra adquiere otra dimensión. El silbato del árbitro en un partido de futbol puede cambiar el curso de un partido, sin lugar a duda. A veces los cronistas de futbol, para darle variedad a su narración, le llaman ocarina al silbato del árbitro, pero eso es en sentido figurado porque la ocarina es un instrumento musical, como una flautita de forma ovoide, que produce un sonido muy dulce. Antiguamente algunas empresas industriales usaban un silbato de vapor que producía un sonido fuerte para hacer saber a los trabajadores y a la comunidad cercana, la hora que era. En algunas localidades se le llama pito al claxon del auto; por cierto que claxon es una voz inglesa que originalmente era la marca registrada de un producto llamado klaxon, marca que luego se hizo genérica y ahora se aplica a cualquier instrumento similar. Así pues, lo que en el norte decimos que es "tocar el pito", en otros lugares es "sonar el claxon" y en otros lugares de dice "sonar el fotuto", como en Cuba, que originalmente es un instrumento de viento que produce un ruido semejante al de una caracola. También hay quien, al hecho de "sonar el claxon", le dice "tocar o sonar la bocina". No es extraño que a cualquier instrumento de viento se le llame sencillamente "pito", refiriéndome a la trompeta, el oboe, etcetéra. Hay personas que tienen "voz de pito", o sea, una voz sumamente aguda y fuerte, que puede llegar a ser algo molesta. "Entre pitos y flautas" se dice cuando se alude a algo causado por diversos motivos y al que se mete en asuntos ajenos, le preguntarán: "Bueno y tú aquí, ¿qué pitos tocas o qué?". "Echarse un pitillo" es, para los hispanos, fumarse un cigarrito y entre las palabras que parecen tener relación con "pito", pero en realidad no la tienen, está el pitón, una enorme serpiente y la pitanza que es una ración de comida que se distribuye entre los miembros de una comunidad. Y ahora, el arbitro ha sonado el pito, así que esto se ha terminado por hoy. ¡Hasta luego! Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y [email protected],Twitter: @donjuanrecaredo. ME PREGUNTA: Jorge del Ángel Ávila: "¿Es incorrecto decir 'siempre se aprende algo nuevo'?". LE RESPONDO: Pues podríamos decir que es un error. Se trata de un pleonasmo porque para que algo se pueda aprender tiene que ser nuevo. En la oración, el adjetivo "nuevo" está de más. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No es posible pedirle lógica a la vida, porque ésta es un sueño y éstos no tienen lógica.