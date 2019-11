Voz emergente del freestyle lagunero

Artil pertenece a la nueva generación de raperos laguneros que han prestado su voz a la disciplina del freestyle. Fue hace poco más de un año cuando descubrió en su ser la inquietud de estructurar frases y rematarlas con rimas improvisadas. Entonces se encontraba en el ocaso de sus 16 años y a través de videos de YouTube observaba las técnicas y estrategias que sus freestylers favoritos empleaban.

"Yo no tenía a nadie con quien practicar. Yo no entrenaba con ninguna otra persona. Aprendí viendo, nada más así, videos. Y la primera vez que llegué a un evento como que sí aprendí bien, porque es muy difícil pasar un cypher la primera vez que asistes a un evento".

Un cypher es un filtro que se realiza para los competidores, previo a las instancias finales de un evento o torneo. Artil vivió por primera vez este reto el 2 de septiembre de 2018, en la competición del torneo Redención, organizado por la productora Boombox Laguna. Artil mantiene grabada esa fecha en el disco duro de su memoria, pues allí puso play a la métrica de su andanza.

"Tenía muchísimos nervios. Era la primera vez que tomaba un micrófono para batallar. Me temblaba la mano. Era una emoción que nunca había sentido, pero era de esos nervios que agradan y lo que me gusta es que esos nervios nunca se quitan, siempre están".

Artil recuerda que en aquel primer combate estaba mentalizado en dar lo mejor de sí mismo. Al llegar al lugar intentó socializar con los que a la postre serían sus contrincantes, pues la improvisación más que rivalidad es compañerismo. En su rostro se trazó impresión luego de percatarse de la presencia de Esek (uno de los freestylers con mayor nivel en la región). En aquella contienda llegó a octavos de final.

"Cuando vi que llegó Esek, pues yo todavía era un novato y me quedé como de: '¡Oh, no manches! ¡Viene Esek! Nos va a ganar a todos'. Comenzó el evento, se hicieron los filtros, empecé a ver las batallas y vi el nivel que tenían los demás competidores, bastantes competidores buenos de aquí de La Laguna y yo decía: 'No puedo hacer lo que hacen ellos, pero de todos modos lo voy a tratar, voy a intentar'. Esa fue mi experiencia en mi primer evento".

Aquel primer escenario pisado se convirtió en el punto de partida para la joven carrera de Artil, quien ahora tiene 18 años y recorrido una serie de ciudades alrededor del país, tales como Mazatlán, San Pedro o Monterrey. Además ha sido apoyado por la Dirección de Cultura de Gómez Palacio.

"Obtuve conexiones con los raperos buenos, con los freestylers de la 'élite de La Laguna', se podría decir […] El hecho de juntarme con ellos, supongo, hizo subir mi nivel, porque nada más entrenaba con ellos mismos, que eran los buenos. Tuve que curtirme más rápido que el resto para poder llegar al nivel que tenían ellos".

Artil habla de otros exponentes laguneros con más trayectoria como Esek, Koke, Demencia o Sabler. Menciona que a pesar de tener relativamente poco en esta disciplina, considera que no lleva un mal camino.

Por esos motivos, considera al freestyle como un abanico de significaciones que se agita en un modo de vida, pues ha dotado de experiencias que no imaginaba.

"Hace un año no había viajado a tantos lugares como a los que he viajado gracias al freestyle. Personas que conozco hoy en día gracias al freestyle. Para mí, más que nada, es una forma de vivir porque te brinda muchas cosas que, si no estuvieras adentro del freestyle, no hubieras conocido".

Actualmente, Artil se prepara para enfrentar otro reto en la ciudad de Tijuana, en la final nacional de la liga Ghetto Dreams y la liga Venom en Ciudad de México, eventos que se celebrarán en enero próximo.