Recortan 900 mdp y quitarán 250 más a Coahuila

Después de señalar que espera la aprobación del presupuesto para 2020, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que en el ajuste presupuestal de 2019 Coahuila resultó con un impacto negativo de 900 millones de pesos, y dijo que le acaban de informar que habrá una reducción de 250 millones para el cierre de este año.

"El Estado lleva 900 millones (de pesos) en impacto negativo dentro de lo que la Federación programó para la entidad", sostuvo el gobernante en entrevista.

Coahuila recibe 21 mil millones de pesos de participaciones federales anuales, no les llegaron 900 millones; y agregó que "al cierre del ejercicio nos acaba de llegar un oficio con el impacto de 250 millones negativos, lo que afecta también las participaciones municipales".

Expuso que este año fue económicamente muy restringido para la entidad, y pese a ello en días inaugurará en Monclova unos tramos del Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en Saltillo entregó el bulevar Los Valdés, con una inversión de casi 90 millones de pesos: "es decir, Coahuila va sacando sus temas".

"Es lamentable que no se ocupen (la Federación) de las fórmulas que en realidad impactan a cada entidad, y que con ello no haya compensaciones; Coahuila aporta mucho a la Federación y no recibe en reciprocidad el equivalente a lo que aporta", dijo Riquelme.

Sin embargo, el gobernador sostuvo que una desfederalización "no va ante los momentos que hemos vivido históricos de democracia, y sobre todo como hemos construido el federalismo en México, donde hemos hecho crecer a los Municipios (cabezas de región)".

Explicó que en estos municipios, como Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Sabinas y Acuña, se podía establecer la economía regional a través de las participaciones federales y de lo que se les etiquetaba de manera directa, como el Fondo de Hidrocarburos, Fondo Minero y Ramo 23, pero agregó que hoy no se tiene la capacidad para el desarrollo regional por la falta de estos recursos, lo que calificó como "lamentable".