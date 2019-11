Piden no recortar seguridad

El alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar (PAN), fue tajante al afirmar que no tiene nada que exigirle al gobierno federal para salvaguardar la integridad de los tamaulipecos, pero reconoció que ve con preocupación la reducción de casi mil millones de pesos al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, es ilógico, ya que 2019 se perfila para ser el año más violento para el país, dijo.

"No creo que seamos la única ciudad que pide que no haya reducciones en este tipo de fondos, lejos de disminuirlos tienen que ampliarlos con mayor cobertura, capacitación, equipamiento, todo lo que es del tema de seguridad, que no es unilateral, es de distintas aristas que finalmente tiene la incidencia en mejorar los temas de seguridad", expuso.

Luego de la ola de terror que ha vivido esta frontera tras los bloqueos, persecuciones y balaceras, el edil señaló que son hechos que no se pueden esconder y que repercuten en materia económica.

-Los ciudadanos en general sienten temor, ¿usted como alcalde, cómo se siente?, se le cuestionó.

"Con una enorme responsabilidad, tenemos tres años trabajando en mejorar las condiciones de todos los aspectos y que situaciones como estas cambian la percepción de positivo a negativo.

"No echamos culpas, continuamos trabajando para revertir esta opinión que hace tiempo no teníamos [de ciudad violenta] y que hoy ocupamos los titulares de todos los medios de comunicación, a darle vuelta a la hoja, a trabajar por la gente de esta ciudad", indicó.

En Ciudad Victoria, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, el panista Gerardo Peña Flores, respaldó la postura del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de calificar como narcoterrorismo la situación que se vive en Nuevo Laredo.

"Lo que pasó en Nuevo Laredo hace unos días se llama narcoterrorismo, el haber utilizado escudos humanos, gente inocente de la sociedad civil para inhibir la acción de la autoridad, eso no es otra cosa más que terrorismo y tenemos que aceptarlo para poder atender esa problemática", expresó.