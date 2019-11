Lo dijo AMLO sobre 'narcoterrorismo' y la violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ha logrado estabilizar el crecimiento desmesurado y progresivo de la violencia, sobre todo en lo que respecta a homicidios.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador mencionó que la violencia y el caso de homicidios dolosos iban creciendo cada vez más, "y logramos estabilizar". Admitió que es un asunto pendiente, pero dijo que están seguros de que se garantizará la paz y la tranquilidad en México.

La tasa de homicidios en México aumentó 2% en los primeros 10 meses del año, y los hechos más recientes se han destacado por su desafío a las autoridades. Se registraron 29 mil 414 homicidios en lo que va de 2019, comparado con 28 mil 869 en el mismo período del año anterior.

Pero en ciudades como Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, las últimas semanas han visto una seguidilla de bloqueos por parte de pandillas de narcos, en las que los sicarios incendian buses y camiones para cortar la circulación en rutas y puentes. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas calificó esos actos de "narcoterrorismo".

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno había logrado "estabilizar" el aumento de los homicidios. Presentamos la declaración del presidente López Obrador durante su conferencia de este jueves.

"Hay que ver todo lo que está aconteciendo, nosotros estamos actuando. Les puedo decir que ya logramos estabilizar el crecimiento desmesurado, progresivo de violencia, sobre todo en homicidios, porque iba creciendo cada vez más y logramos estabilizar. Eso es lo se ha logrado hasta ahora.

"Es, repito, un asunto pendiente, pero estamos seguros de que se va a garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Estoy absolutamente seguro porque hay bastantes ventajas, hay diferencias.

"Los presidentes anteriores no atendían este tema de manera personal. Ni modo que se levantaran para tener de lunes a viernes un acuerdo con el Gabinete de Seguridad. A lo mejor yo no estaba enterado, no sé si así lo hacía Fox, Calderón, Peña Nieto, que de 6:00 a 7:00 de la mañana de lunes a viernes recibieran de manera directa, personal, el reporte, el parte de lo acontecido en las últimas 24 horas en el país.

"No sé si se reunían el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, todos los días; no sé si trabajaran de manera coordinada, si no actuaran cada quien por su lado, como era, que la Policía Federal hacía lo propio, la Secretaría de la Defensa lo mismo, la Secretaría de Marina igual.

"Entonces, son ventajas que nosotros tenemos y hay una muy importante: que no se permite la corrupción, de que está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Entonces, por eso tengo confianza, más otras cosas que estamos haciendo, la creación de la Guardia Nacional, el que se esté utilizando más inteligencia que antes.

"¿Para qué utilizaban antes la inteligencia o, mejor dicho, el espionaje, que no inteligencia? Para estar espiando a los opositores, para estarnos espiando a nosotros, para estar interviniendo teléfonos a particulares, a dirigentes de organizaciones sociales, de organizaciones políticas. Ahora no, ahora la inteligencia del Estado está destinada a garantizar la seguridad pública. Por eso estoy optimista, tengo elementos para sostener que vamos a avanzar.

"Y hay algo también que marca completamente la diferencia, ellos querían resolver el problema sólo con medidas coercitivas.

"¿Qué hicieron por los jóvenes? La brillante frase que acuñaron de llamarles 'ninis', eso fue todo lo que hicieron, etiquetarlos, discriminarlos, llamarlos despectivamente ninis, que ni estudian ni trabajan, y nunca hicieron nada pro los jóvenes ni hicieron nada por el bienestar del pueblo.

"Entonces yo sostengo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y ellos no porque el pensamiento conservador es un pensamiento autoritario, ellos todo lo quieren resolver por la fuerza, mano dura.

"¿Se acuerdan cómo hacían sus conferencias de prensa cuando hablaban del tema de la inseguridad? Se ponían frente a las cámaras a decir: 'No me va a temblar la mano, la ley es la ley'. Eso los caracteriza, los distingue. Por eso hay cierta nostalgia, quisieran que se arrasara como era antes, que se aportara por las masacres.

"Ahí en el libro —aprovechando— doy a conocer cuál fue el comportamiento de los índices de letalidad en el gobierno de Calderón, los gobiernos pasados. Y tengo que tratar este tema así, abiertamente, y mencionar los nombres, porque ellos siguen en activo, opinan, pues yo también tengo el derecho de opinar, el derecho a la réplica.

"Vean en el libro dos gráficas de cómo en los tiempos del gobierno de Calderón eran más los muertos en enfrentamientos que los heridos y que los detenidos, siempre más los muertos en enfrentamientos.

"¿Por qué? Porque había la orden de aniquilar. Eso no lo vamos a hacer. Si se diera una orden así, perderíamos todo, perderíamos nuestra autoridad moral que es lo más importante. No se puede gobernar un país sin autoridad moral que es lo que permite tener autoridad política. Es un asunto de fondo.

"¿Cómo era antes? Era mandar a eliminar a los adversarios. Una vez le preguntaron a Pani, que era secretario de Hacienda durante el gobierno de Álvaro Obregón, que por qué no aspiraba a ser presidente si era muy amigo del general Obregón, y contestó Pani: 'Porque no soy capaz de mandar a matar a nadie'.

Entonces, se puede gobernar el país sin mandar matar a nadie, sin asesinar a nadie. Esa es la diferencia. Y ningún cargo, ni este, justifica el que se pierdan vidas humanas, la vida es lo más sagrado que hay.

"Entonces, vámonos entendiendo. Se está garantizando que haya paz, tranquilidad, en el país, pero lo básico es que haya bienestar, entender que el ser humano no es malo por naturaleza, no nacimos malos, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que cambiar las circunstancias y eso es lo que estamos haciendo.

"Y tiene que haber resultados, y nos está ayudando mucho el Ejército y nos está ayudando mucho la Marina, porque se está incorporando al quehacer de las Fuerzas Armadas el respeto a los derechos humanos.

"Ayer [miércoles] en la intervención del secretario de la Defensa me gustó muchísimo su referencia a dos términos, dos conceptos, que yo creo que fueron los más mencionados, uno sin duda, pero dos:

"Respeto a derechos humanos, dicho por el secretario de Defensa. Y están haciendo un esfuerzo para que en toda esa institución tan importante para el país se pueda garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos.

"Y el otro término, el otro concepto, fue el de lealtad. Vean el discurso, cuántas veces se habló, se mencionó la palabra lealtad. Esto que sucedió ayer fue muy importante. Yo agradezco a las Fuerzas Armadas por su apoyo, por su respaldo.

"Desde luego esto se da en nuestro país porque nuestro Ejército surge de un movimiento social, surge después de la Revolución, surge después de un golpe de Estado. Se constituye luego de que se asesina al presidente Madero, y un gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, convoca a restablecer el orden constitucional, la democracia, y a luchar en contra de Huerta, y para eso se conforma nuestro Ejército.

"Es muy distinto el ejército mexicano a otros ejércitos, este es un ejército surgido del pueblo, marinos, soldados son pueblo uniformado. Por eso hemos dicho que aquí los conservadores no podrían apoyarse en las Fuerzas Armadas. Aquí no hay ninguna posibilidad de que se imponga un régimen militar o un gobierno civil impuesto por la fuerza militar, no hay ninguna posibilidad. Además, los ciudadanos en nuestro país queremos la democracia, no queremos dictaduras, no queremos autoritarismos.

"Y sí vamos a entrevistarnos con la familia LeBarón. Pidieron ellos ayer una entrevista y desde luego que los vamos a recibir a los de la familia LeBarón, que están necesitados de información.

"Tenemos muchas cosas que decirles. Se está avanzando mucho en la investigación sobre estos asesinatos lamentables de tres mujeres, de seis niños, estamos buscando que se tengan buenos resultados en la investigación.

"Entonces, sí, yo los voy a atender y nos vamos a reunir con ellos. Lo único que les voy a pedir, y como no tengo nada que ocultar y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, lo único que le vamos a pedir es que vengan los familiares. Ellos desde hace tiempo están luchando en contra de la inseguridad y de la violencia, y que vengan con sus familiares. Aquí son bien recibidos, les vamos a dar toda la información, toda, toda la información, los vamos a escuchar, los vamos a atender como se merecen.

"La única cosa, pedirles que puedan venir ellos, como vamos a presentarles toda la información que tenemos, que sea en la intimidad y si pueden evitar que vengan dirigentes que luego utilizan estos casos con propósitos políticos, pues como que no sería lo más conveniente.

"De todas maneras, si ellos quieren traer a personas de las organizaciones de la llamada sociedad civil o representantes políticos, también son recibidos; pero yo les pediría que sería mejor, mucho mejor, el que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan estos hechos lamentables".