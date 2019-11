VIRAL: Sufren accidente mientras grababan un video para TikTok

El material fue difundido en Twitter por el usuario Zane, en el cual se muestra a dos jóvenes cantar abordo del vehículo mientras realizan la grabación para la red social.

Sin embargo, tras unos segundos la imagen se corta y lo siguiente que se aprecia es el auto volcado desde el interior con los cristales rotos.

"Estas chicas tuvieron un accidente, volcaron su auto y aun así lograron obtener un TikTok", escribió Zane en la publicación.

These girls got into an accident, flipped their car, and still managed to get a TikTok up pic.twitter.com/MPxnOFgBhW