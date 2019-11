Presupuesto de 2020 prevé reasignación de 17 mmdp: Delgado

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 prevé un monto total de reasignación de recursos por 17 mil millones de pesos, "entre recortes de algunos programas y aumento en otros", anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo.

El también coordinador de Morena en la cámara baja sostuvo que el documento considera ajustes en el presupuesto de los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), entre otros, porque presentaron un proyecto que planteaba asignarles recursos por encima de la inflación, por lo que se hizo una "revisión muy cuidadosa".

En entrevista en la Expo Santa Fe, que fue habilitada como sede alterna de la Cámara de Diputados, porque los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro están bloqueados por organizaciones campesinas, aseguró que se trata de un presupuesto "muy completo", que tiene como premisa el lema de "primero los pobres", y no prevé el otorgamiento de recursos para organizaciones o grupos, "eso se terminó, porque generaba mucha corrupción y era injusto".

Dijo que con los grupos que mantienen tomados los accesos a la Cámara de Diputados "hablamos mucho", pero no se llegó a acuerdo alguno, y como legisladores "no vamos a propiciar una confrontación, un choque entre manifestantes y la fuerza pública y tampoco nos vamos a detener, el país no puede estar sin presupuesto".

Detalló que el presupuesto representará una inversión histórica en los programas de Bienestar, al asignar 130 mil millones de pesos al relacionado con los adultos mayores y personas con discapacidad, 11 mil millones a becas en todos los niveles educativos, y casi 30 mil millones de pesos Sembrando Vida, que representa algo histórico para el campo mexicano.

De igual manera, en apoyo a las actividades del campo, se prevé la ampliación del programa de precios de garantía como ayuda a pequeños productores, y por otro lado habrá un esfuerzo extraordinario en Petróleos Mexicanos (Pemex), con recursos por 370 mil millones de pesos en exploración y producción.

Agregó que también se prevé que los proyectos de infraestructura del gobierno federal, como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y los trenes Maya y Transístmico, cuenten con los recursos necesarios, e insistió en que todo ello sin aumentar impuestos, endeudar al país y "sin gasolinazos".