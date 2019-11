Netflix se cae a nivel mundial y los memes no se hacen esperar

Según reportó el portal Downdetector, miles de usuarios en el mundo dijeron tener problemas al ingresar a la plataforma, al igual que al intentar ver su contenido.

Por su parte, internautas se encargaron de difundir lo ocurrido a través de memes en la red.

Me puse triste por la noticia, pero me acordé que no pague este mes de suscripción #netflixdown pic.twitter.com/MMun4Gbilr

#netflixdown so back to VHS tapes for now :D pic.twitter.com/a2cWnRsoW5

O no!!!!



Why is #NetflixDown ?????



I... need... my.... #netflix.. please...



I'm like a junkie on withdrawal. pic.twitter.com/VMbD5uBCN1