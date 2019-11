Madre cuyo bebé falleció dona su leche materna

Sierra Stangfeld, de Neillsville, Wisconsin, una madre que perdió a su hijo tres horas después de dar a luz, eligió extraer su leche materna durante 63 días con la intención de poder ayudar a otros bebés.

A ella y su esposo Lee, padres de otra niña, les dijeron que su hijo tenía Trisomía 18, un trastorno genético muy raro, también conocido síndrome de Edwards, que es causado por un cromosoma 18. No hay tratamiento y a menudo resulta en muerte fetal o muerte prematura, detalla el New York Post.

Stangfeld se sometió a una cesárea de emergencia pero su bebé sólo vivió tres horas. A pesar del dolor, Sierra quiso sacar algo positivo de la situación. “Cuando descubrí que estaba embarazada nuevamente, no quería nada más que tener éxito en la lactancia materna. Pero cuando descubrimos el diagnóstico de Samuel, supe que eso no iba a suceder”, escribió ella en una publicación de Facebook.

“Antes de que Samuel falleciera, me dije que bombearía mi leche para donar [...] No pude salvar la vida de Samuel, pero tal vez podría salvar la vida de otro bebé", añade.

“El bombeo no es para los débiles de corazón. Es difícil. Mental y físicamente. Y es aún más difícil cuando en realidad no tienes un bebé. Hubo momentos en que estaba enojado porque ¿por qué tenía que entrar mi leche cuando no tenía un bebé que alimentar? ¿Por qué me despertaba en medio de la noche para esto? La otra parte de mí sentía que era lo único que me conectaba con Samuel. ¡Espero que esté orgulloso de mí!", dice la madre, quien donó a un banco de leche de la UCIN.

