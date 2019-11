Firma AMLO Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retomó este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, tras la pausa de ayer, por el desfile conmemorativo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana.

Entre aplausos, el mandatario y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunciaron la firma del Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Acto seguido, al tomar la palabra, la titular de la Segob, indicó que es prioridad para el gobierno de López Obrador terminar con la violencia de género, garantizar el acceso pleno al desarrollo económico, educativo y laboral.

En su oportunidad, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que la firma de este acuerdo nace de los fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo.

Tras estos discursos, el titular del Ejecutivo federal y su gobierno, procedieron a la firma del acuerdo.

López Obrador celebró el hecho y destacó que la suya es una administración plural.

El mandatario agregó que se respetarán los derechos, como está establecido en la Constitución, y "no habrá machismo".

Además, en el marco de la firma de este acuerdo, López Obrador anunció que la terna para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará integrada por mujeres.

El presidente señaló también que gran parte de los apoyos a la mujer van también encaminados en la atención a grupos vulnerables y de extrema pobreza, por lo que en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores y el Apoyo para hijos de mujeres trabajadoras, la mayor parte de beneficiarios son mujeres.

"No habrá en este gobierno discriminación, no vamos apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la constitución y no habrá machismo; pero este es un proceso, se va avanzando, vamos a estar procurando que haya igualdad", dijo.

El mandatario añadió que el objetivo principal de su gobierno es darle atención preferente a los más necesitados, y que se considera la justicia como darle más a los más pobres, porque "no puede haber trato igual entre desiguales".

"Por eso me da mucho gusto que estemos firmando este acuerdo, no para lo que se va a hacer, si no para consolidar y fortalecer lo que ya estamos haciendo, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres", señaló.

En la firma del acuerdo participaron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman; quienes presentaron los resultados de 32 foros estatales que se realizaron para constituir el acuerdo.

El acuerdo contiene seis objetivos: que haya más trabajo formal y mejor remunerado, garantizar educación, generar paz y seguridad, generar empleos con más tiempo propio para el cuidado de sus familiares, mejorar la salud y procurar vida digna y procurar una nueva cultura nacional de respeto a la mujer.

Luego de la firma del acuerdo, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, presentó el reporte del Buen Fin 2019.