Instituto de Música de Coahuila presente en la Flauta Mágica

El coro del Instituto de Música de Coahuila (INMUS) prepara una serie de presentaciones en noviembre y diciembre, bajo la tutela de la maestra y soprano Luz Alicia Ávila. La primera es el 22 y 23 de noviembre en el Teatro Nazas, durante la ópera La Flauta Mágica; una producción de Camerata de Coahuila donde participan 32 integrantes del coro.

Para esta ópera el coro lleva ya varios meses de preparación y actualmente ensayan junto a los solistas, bajo la conducción del director escénico César Piña y del director artístico Ramón Shade. Además de dirigir el coro de la institución, la maestra Luz Alicia Ávila participa como solista en esta ópera. Junto con ella, forman parte del reparto integrantes de la primera generación del Taller de Ópera que dirigió el maestro Rogelio Riojas - Nolasco en el INMUS, al cual acudieron estudiantes de varias regiones del país.

Los solistas que pertenecen a este taller son: Eduardo Niave, Sara Graciano y Melisa Reuter. También actuarán como solistas Itzel Robles y José Luis Marrero que forman parte del coro del INMUS; asimismo Areli Rodríguez, maestra de coro infantil en esta escuela.

Luz Alicia Ávila comentó que es una experiencia muy significativa ser directora del coro y además cantante en esta ópera "porque son las dos disciplinas que más me gusta y que más disfruto. Cantar es lo que me gusta, pero dirigir un coro, creciendo en comunidad y colectivo, me hace también muy feliz". Por otro lado la titular del coro informó que también participarán el 13 de diciembre en la presentación del Gloria de Vivaldi, con Camerata de Coahuila; y el 16 de diciembre presentarán la cantata "El verbo se hizo carne" en el Teatro Ricardo Castro Durango.