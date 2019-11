Michael Nyman sonorizará Torreón

Fue en 2017 cuando dos poderosos sismos agitaron el suelo del centro y suroeste del país. Además de las perdidas y afectaciones humanas sucedidas durante los fenómenos, algunos edificios que forman parte del patrimonio histórico nacional también resultaron dañados. Oaxaca fue uno de los estados más afectados y en su recuento, 2 mil 400 inmuebles deteriorados pertenecen al ámbito religioso.

Uno de estos inmuebles corresponde al órgano musical que reside en una parroquia del barrio de Santa María, en la ciudad oaxaqueña de Tehuantepec. Expertos en el ámbito cultural han valuado su restauración en 4.5 millones de pesos. Por lo que la empresa Grupo Tares ha decidido gestionar una serie de conciertos con el compositor británico Michael Nyman, con el fin de obtener recursos para el rescate de este patrimonio mexicano, siendo el primero de ellos el próximo 5 de diciembre, a las 20:30 horas en el Teatro Isauro Martínez (TIM).

Michael Nyman es un compositor y pianista de origen británico. Su interés artístico también indaga en los caminos de la fotografía y el video.

En el ámbito musical, su trabajo abarca distintos formatos, tales como la composición para orquesta sinfónica, coro y cuarteto de cuerdas. También es conocido en el mundo cinematográfico por realizar bandas sonoras para películas como The end of the affair (1999) de Neil Jordan, Wonderland (1999) y The claim (2000) de Michael Winterbottom, The diary of Anne Frank, Gattaca (1997) de Andrew Niccol y The piano (1993) de Jane Campion.

Con quien mantiene una larga relación de colaboración es con el cineasta Peter Greenaway, para quien ha compuesto música como la bands sonora de The draughtsman's contract (1983).

También tiene enfoque en la musicología, en la crítica y en la producción musical. Durante los años sesenta, ganó renombre internacional tras haber acuñado el término minimalista a la música. Esta idea apareció por primera vez en un artículo que escribió en 1968 para el medio The Spectator, donde hablaba del compositor inglés Cornelius Cardew.

De igual forma, tiene influencia en la obra de John Cage, de quien ha escrito textos en diversas ocasiones, siendo el más recordado su libro Experimental Music: Cage and Beyond (Música Experimental: De Cage en adelante). Su pensamiento constituye el de una mente artística inquietante, preocupada por las actividades culturales. Entre sus proyectos audiovisuales destaca su documental Nyman's Earthquakes, la cual aún tienen en proceso de elaboración en el cual también tocará el tema de los sismos ocurridos en México durante 2017.

Lo que el público presenciará la próxima noche del 5 de diciembre será un recital de piano de este reconocido compositor, en el cual ejecutará piezas de su repertorio para cine, así como algunas de sus óperas. Los boletos ya pueden conseguirse en las taquillas del teatro, en Internet y oscilan entre los 500 y dos mil pesos.