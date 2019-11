Negligencia, posible causa de choque en la México-Pachuca

El secretario de Movilidad del Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, adelantó que fue negligencia la causa del accidente registrado el lunes en la carretera México-Pachuca, que dejó como saldo 13 personas muertas y 29 lesionados.

"No conozco el peritaje, pero los indicios que se vislumbran es que hay negligencia de ambas partes, tanto del que imprudentemente se estacionó donde no debía, porque el primer caso se trata de una falla mecánica y no había más que hacer, pero quien llega a auxiliar lo hace de manera imprudente, porque en lugar de ponerse atrás queda a un lado y entonces obstruye uno de los cuatro carriles", apuntó.

En entrevista precisó que continúan los trabajos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, entre otras instancias correspondientes, por tratarse de una vía federal, pero dada su experiencia en estos casos, subrayó, que fue esa la razón que provocó el impacto entre tres unidades de transporte público en el kilómetro 16.

El secretario de movilidad mexiquense explicó que está por definirse la responsabilidad de cada uno de los autobuses involucrados, pertenecientes a las empresas Transportes Ecatepec y Línea De Autobuses México San Juan Teotihuacán, Otumba-Apan, Calpulalpan y Ramales Flecha Roja.

Martínez Carbajal rechazó que hubiera registro previo de denuncias por la forma como conducían los operadores de dichas líneas, además confirmaron que los tres estaban contratados conforme a protocolos establecidos por las empresas; pero en este incidente coincidieron el horario y las condiciones climatológicas, así como dos vehículos detenidos de forma imprudente en un acotamiento.

Sobre la certificación de los transportistas, recordó que es un tema que avanza a la par de la regularización del servicio en toda la entidad mexiquense, siendo el propósito que antes de concluir el año en curso se encuentre certificado 100% de los operadores.