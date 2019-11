Demandan agilizar trámites para migrantes varados en Chiapas

Wilner Metelus, fundador del Comité Ciudadanos en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, demandó agilizar la entrega de las visas humanitarias o permisos de estancia para trabajar en México que requieren más de siete mil migrantes haitianos y africanos varados en la frontera sur del país.

En entrevista con Notimex, el activista de origen haitiano naturalizado mexicano explicó que cada día llegan más migrantes, sobre todo de Haití, a la frontera sur, en busca de quedarse en México y tener acceso a un trabajo digno, tras huir de su país por falta de oportunidades y con la esperanza de salir adelante con sus familias.

“Hoy en día hay cuatro mil 600 migrantes haitianos; los africanos estaban exigiendo al gobierno mexicano un salvoconducto, y la cifra que se maneja es que hay más de tres mil africanos. Entonces, podemos decir que hay más o menos siete mil 600" en la frontera sur, refirió.

Dijo que estas personas están varados afuera de la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas, donde también requieren atención en materia de salud y de alimentación, pues viven en condiciones muy lamentables.

Comentó que debido a que hay migrantes que tienen fecha para tramitar sus visas humanitarias o permisos de trabajo hasta marzo de 2020, pidió al gobierno mexicano agilice la resolución a esta situación.

“No hay un mecanismo realmente del Estado mexicano para resolver el problema de estos migrantes en la frontera sur”, aseveró al informar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, se entregan 120 visas o permisos de trabajo por día.

Explicó que los migrantes no pueden conseguir trabajo debido a que los empresarios no les abren las puertas, porque no tienen documentos que los identifiquen, y de ahí la urgencia de que el gobierno de México los apoye, al igual que las administraciones estatales y municipales.

Wilner Metelms apeló a la tradición mexicana de dar refugio a los migrantes, como sucedió en los años 60 que hubo los gobiernos militares en países de América del Sur, y también en los años 80 y 90, cuando hubo conflictos en los países centroamericanos.

Advirtió el riesgo de que al no tener documentos o una ocupación, los migrantes en la frontera sur caigan en manos del crimen organizado, ya sea para delinquir o para el delito de trata o venta de órganos humanos.