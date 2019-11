'Guardia Nacional tendría video de agresión a familia LeBarón'

Adrián LeBarón, pariente de las víctimas de la masacre en Sonora, declaró a un medio de comunicación que la Guardia Nacional podría tener un video del ataque a sus familiares.

En la entrevista, el integrante de la comunidad expresó que las autoridades del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) le darían respuestas sobre el caso entre dos semanas y hasta un mes, porque ellos "vinieron por lo logístico".

Por eso no espera recibir "mucho" de su parte.

Aunque señala que ellos le dijeron que existe un video de la agresión, donde sujetos bajan y atacan la camioneta y dan la orden de quemarla.

Reclamó que es necesario saber cuánto se invertirá en seguridad, "sin seguridad no hay progreso y si no hay progreso no hay dinero para ancianos ni nuestros minusválidos, el dinero viene de un país seguro y México no es uno".

Señaló que le interesaría reunirse con Durazo y López Obrador, pero cuestionó fuertemente que al detallar el ataque dijeran que fue una equivocación y que el caso fue de "terrorismo".

Finalmente, pidió que den a conocer el video.