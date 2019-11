De Torreón, 48 % de cuerpos no identificados

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que de los 745 cuerpos que se tienen sin identificar en Coahuila el 48 por ciento pertenece a Torreón, mientras que el resto se encuentran situados en la región Sureste.

De acuerdo al titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, el 48 por ciento de los cuerpos están en los panteones de Torreón.

Expuso que fue al principio que se contaba con alrededor de 455 cuerpos en calidad de no identificados, para después pasar a 745, mismos que se encuentran en las fosas municipales.

"La información que había en los panteones era escasa, lo que ha obligado a trabajar en todos los panteones, con prospecciones para determinar todas aquellas fosas que no tienen nombre o no están registradas y no se sabe qué hay en su interior", dijo.

Tras las exhumaciones que se han realizado, doce personas han logrado ser identificadas, entre las cuales se han ubicado migrantes, así como personas desaparecidas en otros estados.

José Ángel Herrera informó que se tienen alrededor de mil 300 perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas, los cuales son utilizados para cotejar información.

Indicó que se han realizado alrededor de 85 exhumaciones, de las cuales se han identificado doce personas y han sido entregadas a sus familiares. "Hay cadáveres de migrantes, otros de personas de Sonora, Coahuila, entre otros casos", destacó.

El fiscal general del estado, Gerardo Márquez, informó con anterioridad que se exhumarían de 28 a 30 cuerpos con la participación del Gobierno federal.