Jóvenes de diversos estados acuden al Senado para exigir seguridad

Niñas, niños y adolescentes acudieron al Senado de la República para pedir mayores condiciones de seguridad en el país debido a que los niveles de violencia en México han provocado que abandonen la escuela, pierdan seres queridos y no puedan salir a la calle con tranquilidad.

En un evento organizado por la organización Save The Children, jóvenes de diversos estados relataron en el recinto legislativo los episodios de violencia que han sufrido: lo hicieron ante autoridades como el senador morenista Martín Batres y Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

"Yo me siento con una inseguridad muy grande en Culiacán (Sinaloa) porque por el hecho de ser mujer corro el peligro de desaparecer, que el narcotráfico me lleve y me trate como esclava o me utilice para trata de personas", expresó la menor Ángela, de 15 años de edad.

La joven recordó el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del "Chapo" Guzmán”, y que derivó en decenas de balaceras por todo Culiacán el 17 de octubre: "El jueves negro estuve en la línea de fuego, sentí el terror de estar separada de mi familia. Mientras mi mamá no podía hacer nada, yo estaba encerrada en una plaza comercial viendo a varias personas llorando diciendo que no se querían morir".

Por estos hechos Ángela Castañeda consideró necesario construir una cultura de paz donde los jóvenes sean escuchados "porque somos parte de la sociedad", además de que son un sector que puede lograr cambios en el país.

Otro participante fue Ricardo, originario de Tetecala, Morelos, quien advirtió: "en mi comunidad hay mucha violencia; después de entrar a clases cinco días estuvimos toque de queda, ha habido varias muertes, han entrado varios grupos de delincuentes porque hay unos que 'quieren piso'. Yo no quiero pensar en que a mí me pase algo y cómo puede reaccionar mi familia". Dijo estar consciente de que los senadores y el Presidente "no pueden hacer cambiar a todos los mexicanos", sino que son los mismos ciudadanos los que deben construir un mejor país "y no nada más pedir".

Esta reunión de jóvenes y funcionarios se dio en el marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 1989. En ese tratado internacional impulsado por Organización de las Naciones Unidas se estipula el derecho que tienen los niños a una vida libre de violencia.

Ricardo Bucio Mújica, titular del SIPINNA, expresó que aunque México ratificó el convenio, ha tenido problemas para implementarlo correctamente e incluso dijo que el Estado mexicano debe dar una disculpa pública a los menores de edad por esta situación: "Está claro que no estamos tomando las mejores decisiones y que la Convención que ha sido un hito mundial para reconocerlos como sujetos de derecho, no hemos encontrado la manera de hacer una adecuada implementación. En ese sentido, vale la pena que este 30 aniversario se ocupe para que México haga una disculpa pública a los niños, niñas y adolescentes".

Por su parte el senador Martí Batres recordó las legislaciones que han impulsado en favor de este sector de la población, por ejemplo, la prohibición del matrimonio adolescente y que los padres con hijos con cáncer tengan licencia en sus trabajos para participar en los cuidados paliativos de los enfermos.