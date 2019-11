VIDEO: Motociclistas son atacados por un leopardo

De acuerdo a la información compartida por la agencia de noticias UPI, el material fue compartido a través de Twitter por Susanta Nanda, un oficial del Servicio Forestal de la India, quien dijo que las imágenes fueron registradas por otro conductor .

Según Nanda, el hombre que conducía le automóvil dijo que decidió esperar a que el felino pasara al notar su presencia entre la vegetación, sin embargo, el sujeto que piloteaba la moto acompañado de otra persona, decidió avanzar antes, momento en el que el felino salió al ataque.

Sin embargo, los reflejos del depredador fallaron y los motociclistas consiguieron huir de él.

Susanta recomienda respetar la vida salvaje para evitar situaciones que pueden terminar en desgracia.

How could the leopard miss it All were waiting to give right of way to its real owner, the leopard, when a motorcyclist wanted to have his way. Would have been his last ride. Please learn to respect the wild pic.twitter.com/j2yZiwEx7K