VIRAL: Tendrán una boda millonaria tras comprometerse en un KFC

Hace unos días comenzó a difundirse un video que mostraba a un hombre en el interior de un establecimiento de KFC, arrodillado y mostrando un anillo de compromiso a su novia con el que le estaba proponiendo matrimonio.

Este suceso fue grabado en Sudáfrica, por un transeúnte que pasaba cerca del lugar y quien lo compartiría en la red sin imaginar el bien que le haría a la pareja.

Al enterarse de las burlas de las que habían sido víctimas los protagonistas del clip, la cadena de pollo frito lanzó un comunicado a través de Twitter pidiendo ayuda para localizarlos pues deseaban recompensarlos por su amor.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser DM us any leads, there might be a Finger Lickin' Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j