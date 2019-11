Dispuesto, Obrador a reunirse con familia LeBarón

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está en toda la disposición de reunirse con la familia LeBarón y Langford para informarles más a detalle los avances de la investigación sobre el atentado que sufrieron hace unas semanas.

"Si ellos quieren entrevistarse conmigo estoy en toda la disposición, a ellos sí les podemos dar más información, y lo que puedo decirles a ellos y a todos los mexicanos es que estamos trabajando y tenemos ventajas.

"Nosotros no protegemos a nadie el Estado mexicano ya no es el que comete violaciones a derechos humanos. Entiendo que sigan viendo con desconfianza al gobierno, pero ya no somos los mismo, no vamos a ocultar nada ni a proteger a nadie", señaló.

En su conferencia matutina, el presidente fue cuestionado sobre los avances y nuevos indicios de la investigación, pero no respondió -dijo- porque siguen en curso algunas tareas, y pidió "no caer en conjeturas", porque "este es un asunto muy serio, que no vaya a pasar lo que con Sinaloa", advirtió.

"Tenemos todo el testimonio, se los vamos a presentar en su momento, de todo lo que se ha hecho desde el principio. Hay una misión hay un operativo especial para tratar este asunto", dijo.

En ese sentido, el presidente afirmó que se está trabajando para que algunos fondos presupuestales, que les tocan a estados y municipios, se ocupen en la contratación de policías, "y se les pague bien y tengan prestaciones sociales".

La mañana del 4 de noviembre, tres madres en tres vehículos, con 14 niños repartidos entre ellos, salieron de La Mora, una pequeña comunidad familiar en las montañas del noreste de Sonora, pero fueron emboscadas por un grupo armado. El saldo fue nueve personas muertas, tres mujeres y seis niños.

La Secretaría de la Defensa Nacional identificó a la organización delictiva de La Línea -Cártel de Juárez- como probable responsable del asesinato de los integrantes de las familias mormonas LeBarón y Langford en Bavispe, por la disputa que hay en el control del territorio.