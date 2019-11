El arte del clown femenino

Todos los días, algunas almas libres y destrampadas secuestran rincones de las ciudades para presentar su arte. Una plaza, un parque, una calle y suben el telón para invitar a la risa. Una nariz roja y el clown se apodera de ellas.

Dentro de un café ubicado en el centro de Torreón aguarda Fabiola Vargas Díaz, un soldado de ese ejercito de payasas que toman las calles del mundo para romperles la rutina a los transeúntes que deambulan diario en la urbe.

Fabiola tiene 13 años asumiéndose como payasa humanitaria. Se dedica a dar talleres de risoterapia, yoga de la risa y realiza clown a diferentes públicos: empresas, universidades y lugares en estado vulnerable. Al pasar el tiempo, se enteró que habitando el planeta, había otras mentes inquietas enamoradas del clown con su misma filosofía de vida.

Ahora, gracias a que pudo hacer contacto con payasas de otros lados, en Torreón se podrá vivir del 20 al 25 de noviembre el Vabieka Fest. Festival Internacional de Payasas, el cual tuvo su primera edición el año pasado en Puebla.

Sobre cómo ella se sumergió a la posibilidades de Vabieka, Fabiola compartió que "ya tenía la inquietud de dar un salto más, de hacer algo más escénico en calle, pero sentía que me faltaban las herramientas. Entonces, empecé a investigar y tomé un curso en México con Nohemí Espinoza, de clown femenino. Ella nos habló sobre la Red de Payasas Mexicanas, que fue algo que me llamó mucho la atención porque no había escuchado de eso. Entonces me metí a esa red y empecé a ver que había muchísimas mujeres haciendo esto: la payasería. Específicamente Darina Robles, ella es la creadora de esta Red de Payasas [...]. Ya estando en ese grupo de payasas vi el anuncio del festival y fue como wow qué padre, todavía hay más. Era la primera edición que iban a tener".

Vabieka es entonces, dijo, un espacio donde la mujer puede desarrollar sus habilidades artísticas y crecer mediante las experiencias de otras mujeres.

"Es ver cómo otras trabajan, que ya tienen un proceso súper mayor, mucho más grande que el tuyo, entonces, es muy bonito ver cómo ellas empezaron desde mucho antes que tú y todo lo que han tenido que superar, porque es un mundo mayor de hombres. Entonces, el hecho de que sigan y sigan adelante es un ejemplo de que nos gusta y nos apasiona esto", expresó.

Por eso la payasita lagunera vio importante vincular al festival con su tierra, y dice estar emocionada por que en La Laguna se vivirán cinco días de intensa actividad circense que se desarrollarán en varias plataformas, tales como espacios públicos y teatros de Torreón.

Serán seis payasas de otras partes del país las que se encarguen de inyectar a los laguneros el humor y su arte clown, esto a partir del día de mañana 20 de noviembre.

Fundado por Karen Tlahuizo, de la compañía Las Gramelots y Verónica Pérez, de Concepta Espectáculos, Vabieka es un proyecto autogestivo de amplia proyección. Su impacto en el corto plazo les ha permitido observar la creación y desarrollo de otros lenguajes en diferentes latitudes y escalas sociales. En el ámbito de la payasería, dice una guía sobre su trabajo, se identifica generalmente al personaje masculino, donde las mujeres payasas son poco visibilizadas y reconocidas.

"Este festival traza una ruta que permite desmitificar no sólo el oficio de la payasería como un oficio históricamente masculino, sino que introduce un divertimento desde otros modos de lenguaje e interacción con el público", se lee en el documento.

Además, se explica que de esta manera se da paso a encuentros para reír, con un contenido inclusivo, con una profunda sensibilidad y alto contenido artístico, que retoma herramientas del clown, el teatro físico, el cabaret, el circo y el monólogo, convirtiendo a la payasería femenina en una intervención escénica de calidad. Con tres ediciones, Vabieka Fest ha apostado por el espacio público como la sede de los encuentros entre las artistas de la nariz roja y los grandes públicos, permitiendo abordar todo tipo de discurso, postura política, de género y de inclusión.

Sobre el nombre del festival Karen Tlahuizo explicó que surgió al tomar un diccionario y hojearlo un momento, "yo paré en la B de bueno, y empecé a buscar palabras que me sonaran en esa página y encontré Babieca y sin leer el significado repetimos Babieca Babieca y dijimos 'suena bien'. Ya cuando leímos el significado, significa persona boba, fue decir 'queda perfecta'. Así que sólo intervenimos la primera b la cambiamos por v de Verónica y la c por la k, de Karla. Entonces fue así como surgió el primer festival internacional".

En octubre el grupo de estás payasitas viajaron a Costa Rica con la intensión de seguir alimentando al festival de otras experiencias, ahora se enfocan en Torreón, gracias al lazo que se logró con Fabiola Vargas, la payasita lagunera que no descansa en el arte de arrancar sonrisas.