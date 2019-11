Tardan recomendaciones por violaciones a DH

En comparación con el año pasado, el número de recomendaciones emitidas por violación a los derechos humanos en Coahuila se ha dilatado, al registrar al mes de noviembre 56 casos, contra 101 que hubo en el 2018.

A escaso tiempo de concluir el año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), mantiene un total de 56 recomendaciones, las cuales no corresponden a quejas presentadas en este año.

Al mes de octubre de este año, el estado de Coahuila sumaba 1989 quejas, de las cuales, solo 348 han sido concluidas.

De las quejas concluidas, en 96 no se acreditaron los hechos, por lo que fueron desechadas, 15 fueron por incompetencia, 12 improcedentes, 11 por falta de interés, 18 por desistimiento, 14 por no localización, 27 por acumulación y 29 por no ratificación.

Mientras las que tuvieron avances fueron 88 por conciliación y 35 resueltas en procedimiento.

Aún cuando la mayoría de las quejas no se resuelven con la emisión de una recomendación, es bajo el número de recomendaciones en comparación con el número total de los asuntos presentados.

Cada queja tiene su propio procedimiento que varía en tiempos, no obstante, al menos del año pasado, aún hay quejas por resolver.

Cabe destacar que la mayor parte de las quejas que se presentan en la Comisión son por ejercicio indebido de la función pública de autoridades de seguridad, detenciones arbitrarias, lesiones, allanamiento de morada, robo, amenaza, dilación de la justicia, privación de la libertad e incluso tortura; sin embargo, no todas las quejas por tortura se integran como tal.

Las dependencias con más quejas son corporaciones de seguridad estatal y municipal, Policía Investigadora y agencias ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue la semana pasada cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones por desaparición de hechos ocurridos hace diez años, uno de los cuales ocurrió en Torreón y otro en Monclova.