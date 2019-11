Para Empezar

Fecha FIFA, tienda cerrada, el escenario de nuestro futbol apagado. En un fin de semana tan movido y con cierre de lunes feriado, la principal atracción de entretenimiento para la mayoría de los mexicanos no apareció. Hubo algunos esbozos como la liguilla de ascenso y la final de nuestros muchachos Sub-17 pero todo simplemente se está preparando para la última fecha que acomodará la tabla y marcará los enfrentamientos de la fiesta grande, nuestra amada y original liguilla, ese torneo final del que casi casi podríamos solicitar denominación de origen.

Criticada y en proyectos progresistas para nuestro futbol, borrada pero en muchas partes del mundo cada vez más veces copiada con éxito por la emoción inevitable que provoca.

Aquí en La Laguna la tensa calma de la afición santista, es prácticamente un hecho el enfrentamiento en cuartos de final contra Rayados de Monterrey, tendrían que pasar cosas muy raras para que no se diera ese emparejamiento que es el mismo que dejó a Santos fuera no hace mucho tiempo. Hoy además de la sed de revancha, siento que equipo y afición esperan con ansias el enfrentamiento, quizá si se tratara de escoger, la nación santista no escogería a Rayados para cuartos de final pero ante el capricho del destino, la situación no se toma con miedo como quieren transmitir algunos buitres, al contrario, la postura que yo veo es la de: échenos al que sea.

El peligro de enfrentar a Monterrey crece conforme el gran técnico que es Antonio Mohamed tenga más tiempo para trabajar, aparentemente este parón FIFA ha beneficiado a la Pandilla, hasta amistoso en Estados Unidos contra el América tuvieron, sin embargo, estos días de tregua también han caído muy bien en el seno santista, han descansado golpeados y lesionados, han quitado el pie del acelerador y tomado vuelo todos. Guillermo Almada es un técnico intenso 24/7 debutará en liguillas ante un simplemente viejo lobo de mar y varias veces campeón Mohamed pero ni eso podrá evitar las ventajas con las que Santos llegará a la serie de cuartos por su gran torneo, Mohamed tratará y sabe que se juega todo, evitando que Santos anote en la ida, ahí se decide gran parte de la eliminatoria, créamelo, si Santos lastima en el BBVA, las semifinales se acariciaran.

Pase lo que pase en una semana, Santos será el mejor equipo del torneo y en 10 días estará buscando en la liguilla su séptima estrella, esta tensa calma anuncia el huracán de emociones que se viene. ¿Qué pasará?