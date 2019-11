tips, tips, tips...

CIERRES QUE NO CORREN

Si el cierre de alguna de sus prendas, no quiere correr suavemente o se le atora a cada momento, frótelo con un jabón. Esto da buen resultado siempre.

Con una sola bolsa de té puede saborear una taza de té caliente y un vaso de té helado. Vea de qué manera. En lugar de tirar la bolsa que usó para su taza de té caliente, póngala en un vaso, llénelo de agua y métalo al refrigerador. Al día siguiente podrá tomarse un delicioso vaso de té helado, que sólo necesitará azúcar y un poco de limón. Con la bolsa no saldría una segunda taza de buen té, porque éste carecería ya de fuerza, en cambio sí se obtendrá un buen té helado sin ese gusto amargo que tiene hecho en la forma normal y que nos obliga a endulzarlo bastante.

Cuando se cuelgan en la varilla transversal del gancho, ésta deja sus marcas en la prenda que no lucen nada bien. Para evitarlo, use un tubo de cartón de esos en que vienen enrollados el papel encerado y el de aluminio que usa en su cocina y que generalmente se tiran a la basura. No lo haga más, guárdelos para el uso indicado. Para armar con ellos los ganchos, corte el tubo en línea recta de un extremo a otro, introduzca en él la varilla y cierre la parte cortada con cinta engomada. Si desea puede forrarlos con tela. Quedarán bonitos y los pantalones no se resbalarán.

¿Le sorprende? Haga la prueba, como lo han hecho muchas señoras con resultados muy satisfactorios, pues han probado que a pesar de meter al horno frío los panes, éstos se siguen alzando a medida que se calienta; y algo más: no tardan más tiempo en cocerse con el horno precalentado. En cuanto al resultado final, éste también es satisfactorio, ya que el pan sale más ligero y esponjoso, con un ahorro de gas muy regular.

La preparación de hamburguesas, albóndigas y pasteles de carne molida, en que generalmente se revuelve ésta con condimentos y otras cosas, resulta siempre una tarea molesta, ya que las manos se ensucian demasiado. Evítese este problema manejando la carne con las manos metidas en una bolsa delgada de plástico perfectamente limpia. Podrá trabajar la carne perfectamente y conservar sus manos absolutamente limpias. Cuando termine su tarea, tírelas a la basura volteadas por el lado contrario.